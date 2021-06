GTWC, Miguel Ramos: “Temos de nos concentrar em Zandvoort”. | AutoSport

Não foi feliz a passagem do Lamborghini #77 por Paul Ricard. Um toque sofrido no turno inicial de Leo Machitski, levou ao abandono do carro da Barwell Motorsport.

Após uma boa prestação na Q1 e Q2, respetivamente com Henrique Chaves e Miguel Ramos obtendo o primeiro lugar, já a Q3 de Machitski não correu tão bem, mas mesmo assim o tempo médio garantiu para o trio do Lambo #77, o 4º lugar na grelha para os Pro-AM.

Segundo Miguel Ramos, “O Leo arrancou bem mas com cerca de 25 minutos de prova decorridos, envolveu-se num acidente com dois Mercedes danificando bastante o Lambo. A equipa ainda tentou recuperar o carro, mas com 40 minutos parados na box, constatamos que o sistema de iluminação para a noite não era suficiente e decidimos abandonar. Agora temos de nos concentrar em Zandvoort, um circuito novo para a equipa, para mim e para o Henrique”.

A próxima prova (Sprint) terá lugar entre 18 e 20 de junho em Zandvoort (Holanda).