GTWC, Miguel Ramos: “Recuperar o máximo na pontuação” em Hockenheim | AutoSport

A luta pelo título da Endurance Cup do GT World Challenge entra na reta final em Hockenheim, com 49 carros inscritos para a primeira visita desta competição ao circuito alemão. Alexander West e os dois pilotos portugueses da Garage 59, Miguel Ramos e Henrique Chaves estão no terceiro lugar da classificação entre os Pro-Am e querem discutir a vitória no regresso após as férias.

Como normalmente acontece, as clássicas 24 horas de Spa, definem muito da aproximação à reta final do campeonato e este ano não foi exceção. Agora na Alemanha a luta será intensa, em mais uma etapa até à finalíssima que decorrerá no Circuito de Barcelona-Catalunya (30 de setembro a 2 de outubro). De qualquer modo, o descobrir de um novo circuito é sempre um grande desafio e a imprevisibilidade impera com tudo em jogo na Pro-AM.

Dominik Baumann no Mercedes AMG #20 lidera a classificação provisória com 86 pontos, seguido muito de perto pelo trio da AF Corse, Machiels/Bertolini e Costantini no Ferrari #52, que tendo vencido as 24 Horas de Spa, saltaram para o segundo lugar com 78 pontos. O McLaren #188 da Garage 59 pilotado por West/Ramos e Chaves, segue em terceiro com 70 pontos. Ou seja, ainda muito por jogar nas duas corridas que faltam da Endurance Cup.

Segundo Miguel Ramos, “a última corrida antes da pausa do verão, correu-nos muito mal. Em mais de 30 anos de corridas, tive em Spa o maior acidente da minha carreira. Mesmo com o abandono ao fim da manhã, a condicionante da atribuição de pontos à classificação nas 6 horas e depois nas 12 horas de prova, fez com que mesmo abandonando, tenhamos conseguido recuperar 2 pontos ao líder da classificação provisória do Campeonato. Fisicamente recuperei bem, Spa está ultrapassado e agora olhos no Hockenheimring para fazer o melhor possível, ou seja, recuperar o máximo na pontuação e deixar tudo em aberto para Barcelona daqui a um mês”.

Horário Previsto para as 3 Horas de Hockenheim.

Sábado, 3 de setembro

08:45 – 10:15: Treino Livre

13:05 – 14:35: Pré-qualificação

Domingo, 4 de setembro

08:45 – 09:45: Qualificação

14:00 – 17:00: Corrida