GTWC: Miguel Ramos quer “estar novamente em posição de lutar pelos títulos” | AutoSport

Novamente num Mclaren 720S da Garage 59, Miguel Ramos começa a temporada 2023 em Itália no próximo fim de semana para as 3 Horas de Monza. Tendo logo neste arranque da temporada, uma prova da Endurance Cup, Miguel Ramos terá a companhia do português – Henrique Chaves e do italo-monegasco – Louis Prette.

Depois de em março ter conseguido um 3º lugar nas 9 horas de Kyalami num Mercedes-AMG GT3 e de no passado fim-de-semana ter terminado em 6º, ao volante dum Porsche 911 RSR GTE as 6 Horas de Portimão, prova que contou para o WEC, para Miguel Ramos, “o defeso é sempre um período muito longo e estas duas participações extracampeonato servem para não perder o contacto com a Competição propriamente dita. Para além disso foi cumprido o nosso plano de testes inicialmente previsto e arrancamos para a nova temporada ambicionando estar novamente em posição de lutar pelos títulos. Nos últimos anos eu e o Henrique temos feito uma boa dupla, como provam os recentes resultados e por isso estou confiante em mais uma boa temporada. Nestas provas da Endurance teremos a companhia do Louis Prette, um piloto também muito experiente e que acho ser um importante reforço”.

Horário Previsto (C.E.T.) para as 3 horas de Monza no domingo, dia 23 de abril,

09:00 – 10:00 Qualifying

15:00 – 18:00 Race

A Fanatec GT World Challenge pode ser seguida ao vivo no YouTube ou através da APP Oficial para IOS e/ou Android, disponível na App Store ou Google Play.