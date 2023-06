GTWC, Miguel Ramos: “prova em Paul Ricard é muito importante” | AutoSport

Quase mês e meio após a prova inaugural da Endurance Cup do GT World Challenge Europe em Monza, o trio Miguel Ramos, Henrique Chaves e Louis Prette volta a encontrar-se em França para as 6 horas de Paul Ricard, terceira jornada da competição.

Depois da primeira prova em Monza que não correu de feição para os pilotos do Mclaren #188, a prova a ter lugar este fim de semana no sul de França é de fundamental importância para melhor se posicionarem na classificação provisória do campeonato.

Uma prova com o importante pormenor de ter a partida às 18h locais e com isso os pilotos terem o desafio suplementar de se debaterem com algumas nuances em termos de visibilidade ao pôr-do-sol. Para além disso, esta prova de 6 horas em Paul Ricard, é o último teste para as equipas, antes das 24 Horas de Spa que decorrerão no final de Junho no circuito belga de Spa-Francorchamps

Segundo Miguel Ramos, “a prova em Paul Ricard é muito importante pois a regularidade neste campeonato é fundamental e o 4º lugar em Monza não era o que pretendíamos. Aliás custou muito perder daquela forma nas boxes a mais que certa vitória. Mas enfim, já passou e pelo menos ficamos com a certeza de que temos um conjunto muito forte e pronto para lutar em qualquer circuito. A particularidade de arrancarmos ainda de dia e fazer parte da prova no lusco-fusco é uma dificuldade extra, mas é para todos e já a experimentamos em anos anteriores”.

Horário Previsto (C.E.T.) para as 6 horas de Paul Ricard no sábado, 3 de junho,

Qualificação 10h00

Corrida – 16h55