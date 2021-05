GTWC, Miguel Ramos: “Os acontecimentos foram a nosso favor”

Miguel Ramos e Henriques Chaves levaram o Lamborghini Huracan #77 da Barwell Motorsport ao primeiro lugar da Pro-AM na corrida desta tarde de domingo em Magny-Cours.

O 1º lugar do pódio na Pro-AM chegou esta tarde para a dupla Portuguesa, após mais uma dura e competitiva batalha na categoria. Jonny Adam no Aston Martin #59 da Garage 59, liderou a primeira parte da corrida, mas a estratégia de pit-stop da Barwell Motorsport durante o primeiro período da “full-course yellow”, fez o Lambo subir ao primeiro lugar.

A partir desse momento Ramos teve somente que controlar andamento dos diretos concorrentes, tendo Valentin Pierburg do Mercedes-AMG #20 da SPS Automotive acabado a 0.370s enquanto os vencedores da Race 1 de sábado, Louis Machiels e Andrea Bertolini no Ferrari #52 da AF Corse, terminaram no ultimo lugar do pódio.

Para Miguel Ramos, “a corrida de ontem não nos correu de feição apesar de partirmos em segundo da Pro-AM. O Circuito de Magny-Cours é fantástico, muito rápido, mas nem eu, nem o Henrique, nem a Barwell o conhecíamos. Muito difícil a luta com todas as outras equipas já bastante rodadas neste Circuito. Na Race 2 desta tarde, já os acontecimentos foram a nosso favor, com a estratégia de paragem nas boxes e um Full Course Yellow, alcançámos o primeiro lugar após o Pit-Stops, que mantivemos até final. Primeira vitória do ano na Pro-AM para a nossa equipa”.