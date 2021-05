GTWC: Miguel Ramos não fez melhor tempo por 0.028seg.

Foi por pouco que Miguel Ramos não conseguiu a pole na sua categoria (Pro Am). O piloto do Lamborghini da Barwell Motorsport ficou a 0.028seg. do melhor registo na sua categoria. Alexander West da Garage 59 (Aston Martin) fez o melhor registo com o tempo de 1:38.068.

Na geral, a dupla lusa Miguel Ramos e Henrique Chaves vai largar da 25ª posição sendo que a pole à geral foi conseguida pelo Audi #32 de Charles Weerts da WRT com o tempo de 1:36.133, seguido do Lamborghini de Ricardo Feller (Emil Frey Racing) em segundo (+0.105) e do Mercedes de Lucas Stolz (Team Toksport WRT) em terceiro.

A corrida está agendada para as 21:10.