GTWC, Miguel Ramos: “mais uma vez no pódio da mais importante competição de GT’s no Mundo” | AutoSport

Na última prova da temporada o trio do McLaren #188, composto por Henrique Chaves, Miguel Ramos e Louis Prette, colocou fim ao azar que os acompanhou durante toda a época na Endurance Cup do GT World Challenge Europe e garantiu a vitória na classe Bronze na corrida de 3 horas que se realizou no Circuito Barcelona-Catalunha.

Ainda que já não pudessem lutar pelo título da Endurance Cup, os dois pilotos lusos e o monegasco fizerem uma enorme corrida em Barcelona. Arrancando do segundo lugar alcançado na qualificação da manhã, Henrique Chaves fez uma boa partida e rapidamente assumiu a liderança da Classe Bronze. Contudo a pouco menos de metade do seu turno de condução o jovem piloto português sofreu um toque do Valentino Rossi, que o fez perder várias posições e teve de lutar bastante para recuperar até à sexta posição.

Para o segundo turno estava escalado Miguel Ramos, que numa boa operação de pit-stop da Garage 59, alcançou o primeiro lugar na classe e Ramos fez um excelente stint, não dando a mínima hipótese do seu mais direto opositor se aproximar. Contudo a possibilidade de uma penalização de 55 segundos devido a um excesso de velocidade durante o Full Course Yellow aquando da saída das boxes, chegou a assustar toda a Garage 59, mas felizmente o #188 conseguiu manter o primeiro lugar.

A terceira e última parte da prova estava reservada para Louis Prette que entrou em pista no primeiro lugar da categoria e ainda que grande parte do seu turno tivesse sido feito com FCY, ou com o Safety Car em pista, o piloto monegasco fez o que tinha a fazer garantindo a manutenção do primeiro lugar da Bronze e com isso a subida ao lugar mais alto do pódio em Barcelona.

“Hoje estivemos onde deveríamos ter estado durante toda a época. Sabemos a capacidade que temos, conhecemos bem o nosso carro e a nossa equipa, pelo que no início da temporada o título era o nosso objetivo. Mas também sabemos que as corridas são assim mesmo e para ganhar, há que primeiro chegar ao fim. De qualquer modo o título está bem entregue e foi merecido, pelo há que dar os parabéns a quem os merece. Ficamos vice-campeões no Sprint e terceiros no campeonato Global, mais uma vez no pódio da mais importante competição de GT’s no Mundo”, disse Miguel Ramos, logo após a cerimónia de pódio.