GTWC, Miguel Ramos: “Estou convencido que estamos fortíssimos para lutar pela Endurance Cup” | AutoSport

Os atuais campeões da Sprint-Cup Pro-Am e Absoluto do GT World Challenge Europe (GTWC), Miguel Ramos e Henrique Chaves, voltam a fazer equipa e juntam-se à Garage 59 para a temporada de 2022.

Após as vitórias da dupla portuguesa no International GT Open em 2020 e na GT World Challenge em 2021, Miguel Ramos e Henrique Chaves, continuarão juntos na temporada de 2022 GT World Challenge Endurance Cup, com o piloto sueco Alexander West.

A Garage 59 terá dois Mclaren 720 GT3 durante toda a temporada, tanto na Sprint Cup como na Endurance Cup. Na Endurance Cup o #188 será tripulado por Alexander West e os portugueses Miguel Ramos e Henrique Chaves na classe Pro-Am. Na Sprint Cup, Miguel Ramos dividirá o McLaren #188 com o escocês Dean Macdonald. A equipa iniciará o seu programa de testes esta semana em Zandvoort e Hockenheim.

Miguel Ramos diz que “nunca pilotei para a Garage 59, mas conheço muito bem a equipa. Com ótimas referências, reconheço-os como muito profissionais. Em termos das formações para a temporada e depois das duas últimas épocas vitoriosas eu e o Henrique, teremos este ano o Alexander West connosco na Endurance Cup. Estou convencido que estamos fortíssimos para lutar pela Endurance Cup tal como no ano passado. Para a Sprint Cup terei a companhia dum jovem lobo, o Dean Mcdonald que após uma carreira de sucesso nos karts, tem vindo a fazer nos últimos anos o seu caminho nos Campeonatos Britânicos de GT e GT4, pelo que estou convencido que irá ser alvo das atenções em 2022”.

A temporada do GTWC que se avizinha será a maior até à data com corridas de sprint e endurance na Europa, Estados Unidos da América, Ásia e Austrália. O calendário deste ano terá 10 provas, 5 corridas Sprint Races e 5 corridas Endurance.

Calendário 2022: