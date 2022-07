GTWC, Miguel Ramos: “este fim de semana em Itália é muito importante” | AutoSport

Passada a primeira metade da época, começamos a fase decisiva na luta pelo título na Fanatec GT World Challenge Europe, com a visita à costa do Adriático no próximo fim de semana, para as duas corridas da Sprint Cup no circuito de Misano.

Confirmados 27 carros na grelha para o evento italiano que tem sido uma constante no calendário da Sprint Cup desde 2015. Esta será a penúltima prova do ano da Sprint Cup e ainda que o título não fique decidido neste fim de semana, ambas as corridas podem ser cruciais para desenrolar do Campeonato.

A última prova disputada em Zandvoort, viu a vantagem na Pro-AM voltar-se para a AF Corse com a vitória de Cedric Sbirrazzuoli e Stefano Costantini na primeira corrida, o que colocou Sbirrazzuoli na liderança do Campeonato ainda que a dupla do Mclaren #111 de Patrick Krupinsky e Christian Klien estejam a apenas 5 pontos, mas com Miguel Ramos e Dean MacDonald, logo 3 pontos atrás, fruto da excelente vitória na Race 2, o que os mantém na luta pelo titulo da Sprint Cup.

Para Miguel Ramos “Esta visita a Misano chega a menos de um mês das 24 Horas de Spa, mas antes de darmos a máxima atenção a essa que é a maior prova de GT’s, este fim de semana em Itália, é muito importante. Estamos na fase decisiva do Campeonato, pois qualquer mau resultado, pode ser quase impossível de recuperar. Tanto eu como o Dean sabemos bem o que fazer e ambos estamos esperançados num bom resultado”.

Horário Previsto:

Sábado, dia 2 de julho:

08:30 – 08:50 Qualifying 1

14:00 – 15:00 RACE 1

Domingo, dia 3 de julho:

08:00 – 08:20 Qualifying 2

13:45 – 14:45 RACE 2