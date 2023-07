GTWC, Miguel Ramos: “Estamos com muito azar este ano” | AutoSport

Não foi uma prova feliz para Miguel Ramos e Henrique Chaves. A dupla lusa da Garage 59 foi para Spa com vontade de conquistar um bom resultado, mas tal não foi possível.

O arranque foi preconizado pelo Henrique Chaves que fez um duplo stint inicial simplesmente diabólico, demonstrando ao que vinha o quarteto do McLaren #188, recuperando até ao 1º lugar da classe e 3º da geral. A partir desse momento e com a liderança da Bronze conquistada, Ramos, Louis Prette e Conrad Grunewald mantiveram um ritmo fortíssimo, controlando perfeitamente as operações.

Só que uma corrida de 24h tem muitos imponderáveis e já com mais de metade da prova disputada, o amanhecer trouxe uma má notícia para a Garage 59. O McLaren #188 tinha sido atingido por um adversário e o norte-americano Grunewald trazia o carro com todo o cuidado para as boxes.

O tempo despendido pela equipa para a recuperação do carro, fê-los perder 4 voltas e com isso a luta pela vitória esfumou-se definitivamente, sendo o 11º lugar final e a conquista de alguns pontos extra por ter estado na liderança durante tanto tempo foram um pequeno consolo para os pilotos do #188.

No final da prova Miguel Ramos afirmou: “estamos com muito azar este ano na Endurance Cup. Foi em Monza, depois Paul Ricard e agora aqui em Spa. Em qualquer uma das provas estamos com a corrida mais que controlada e por um ou outro pormenor a vitória escapa-nos por entre os dedos. Tem sido terrível. Sabermos que estamos a fazer tudo bem-feito e a conseguir sermos rápidos de forma consistente, mas…. os imponderáveis das corridas têm sido implacáveis. Daqui a duas semanas, 15 e 16 deste mês, temos uma jornada dupla com duas corridas da Sprint Cup em Misano, vamos lá a ver se o azar nos larga”.

A próxima prova da Endurance Cup da Fanatec GT World Challenge terá lugar em Spa-Francorchamps entre 29 de junho e 2 de julho.