GTWC: Miguel Ramos e Henrique Chaves novamente no pódio | AutoSport

Mais uma corrida, mais um pódio para a dupla portuguesa Henrique Chaves e Miguel Ramos (Lamborghini). Depois de uma vitória na sua classe na corrida 1, seguiu-se um pódio na corrida 2.

Henrique Chaves conseguiu o segundo lugar na qualificação, 14º à geral, lugar que manteve durante grande parte do seu stint, subindo gradualmente na tabela enquanto as paragens nas boxes para troca de pilotos aconteciam, Um bom turno de condução de Chaves que entregou o carro a Miguel Ramos e no regresso à pista era 19º (o maior tempo de paragem obrigatório para os Pro Am terá influenciado) e terceiro na sua classe, lugar que manteve até ao fim da prova, conquistando pontos importantes para o campeonato.

Na frente vimos uma dobradinha com Charles Weerts e Dries Vanthoor (Audi) a vencerem pela segunda vez este fim de semana aumentando a sua liderança no campeonato. Vanthoor começou a prova em terceiro, mas subiu para segundo pouco depois, passando Patrick Kujala (Ferrari). A dupla do Audi #32 teve de esperar pela paragem nas boxes do Aston Martin de Jonny Adam (pole sitter) para assumir a liderança da prova, com os Pro Am a ter 77 seg de tempo mínimo para troca de pilotos, mais do que os Pro. Já com Weerts ao volante o Audi nunca deixou a liderança e voltou a vencer.

