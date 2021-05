GTWC, Magny Cours: Primeira vitória para dupla Ramos/Chaves

Miguel Ramos e Henrique Chaves garantiram a primeira vitória na segunda corrida do Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup, na categoria Pro-Am, prova realizada no circuito de Magny-Cours. A dupla lusa do Lamborghini Huracan GT3 Evo da Barwell Motorsport terminou no quarto posto na corrida 1 do fim de semana.

Depois de terem subido ao pódio na primeira prova do GTWC Europe, em Monza a contar para a Cup Endurance, os portugueses conquistaram a vitória vindos de quartos da categoria na partida para as 33 voltas ao traçado francês, terminando com uma vantagem de três décimos de segundo para os seus rivais diretos, a dupla Valentin Pierburg/ Dominik Baumann.

Na primeira corrida, realizada à noite, a dupla portuguesa terminou em quarto lugar, tendo Miguel Ramos feito o primeiro turno ao volante do Lamborghini #77 e Henrique Chaves o segundo e último turno de corrida.

À geral, a dupla campeã em título Charles Weerts/Dries Vanthoor começou da melhor maneira, vencendo a corrida 1 com 6.4 segundos de vantagem para a dupla Ricardo Feller/Albert Costa. Arthur Rougier/Alex Fontana terminaram no pódio da classificação geral e foram os primeiros na classe Silver.

Já na segunda corrida, a dupla Luca Stolz/Maro Engel em Mercedes-AMG GT3 venceu à geral, com uma diferença de 3.05 segundos para os homens que tinham vencido no dia anterior, Charles Weerts/Dries Vanthoor. Em terceiro ficou a dupla Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello, também eles ao volante de um Mercedes-AMG GT3.

Corrida 1

1 32 C.Weerts/D.Vanthoor (Pro) Audi R8 LMS GT3 36 voltas

2 163 R.Feller/A.Costa (Pro) Lamborghini Huracan GT3 Evo + 6.468 seg.

3 14 A.Rougier/A.Fontana (Silver) Lamborghini Huracan GT3 Evo + 19.229 seg. 23 77 M.Ramos/H.Chaves (4º ProAm) Lamborghini Huracan GT3 Evo + 1 volta

Corrida 2

1 6 Luca Stolz, Maro Engel (Pro) Mercedes-AMG GT3 33 voltas

2 32 Charles Weerts, Dries Vanthoor (Pro) Audi R8 LMS GT3 +3.051 seg.

3 88 Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello (Pro) Mercedes-AMG GT3 +4.490 seg.

5 87 Konstantin Tereschenko, Jim Pla (1º Silver) Mercedes-AMG GT3 + 5.465 seg.

16 77 Miguel Ramos, Henrique Chaves (1º Pro AM) Lamborghini Huracan GT3 Evo +13.654 seg.