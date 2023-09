GTWC, Hockenheim: Incidentes condicionam resultado de Henrique Chaves e Miguel Ramos | AutoSport

A primeira corrida da ronda de Hockenheim do GT World Challenge Europe deste ano não correu da melhor forma para a dupla portuguesa aos comandos do McLaren 720S GT3 da Garage 59, terminando Henrique Chaves e Miguel Ramos no 8º lugar.

Os dois pilotos lusos esperavam conquistar bons resultados na pista alemã, mas desde que entraram em pista que se debateram com o comportamento do McLaren 720S GT3 da Garage 59, o que os impedia de mostrar um ritmo capaz de os intrometer entre os lugares do pódio. Apesar das dificuldades, Henrique Chaves conseguiu assegurar o terceiro tempo na qualificação entre os concorrentes da classe Bronze, abrindo boas perspetivas para a corrida da tarde, que tinha a duração de uma hora.

No entanto, o início da prova foi caótico e o piloto de Torres Vedras caía para quinto, depois de ter sido apertado por um adversário contra o muro das boxes. A partir de então era difícil recuperar, dado que a velocidade de ponta do carro inglês não se tem mostrado muito elevada em Hockenheim. Já no turno de Miguel Ramos, para piorar a situação, um concorrente acertou no McLaren número 188 numa travagem, obrigando o português a passar pelas boxes.



No final, o duo luso terminava em 8º. “Não tivemos muita sorte! Sofremos muitos toques na primeira volta, sofri um ‘brake-test’ e fui ainda empurrado contra o muro das boxes, de tal forma, que na cronometragem aparecia a informação de que tinha entrado nas boxes. A partir daí, sem velocidade de ponta, era muito difícil recuperar e para agravar tudo, o Miguel sofreu um toque de um concorrente que falhou completamente a travagem. Não estávamos com um carro competitivo e, para além disso, sofremos muitos toques e azares”, afirmou Henrique Chaves.



Para a corrida de amanhã, o piloto português deseja um pouco mais de sorte, mas não espera facilidades. “Vamos ter de tentar melhorar o carro, uma vez que não está com o comportamento que desejamos, mas não será fácil. O ideal era que chovesse, dado que nessas condições estamos melhor, mas não existe previsão de chuva. Vamos tentar sobreviver e, se não sofrermos tantos azares e incidentes como hoje, talvez consigamos chegar ao pódio”, concluiu Henrique Chaves.

Ricardo Feller e Mattia Drudi venceram a corrida à geral, conquistando o segundo triunfo da temporada do GT World Challenge Europe Sprint Cup aos comandos do Audi R8 LMS GT3 Evo II #40 da Tresor Orange 1.



Amanhã haverá nova qualificação, 8h55, e corrida, 13h35, podendo ambas ser seguidas em directo no website oficial do GT World Challenge Europe.

Resultados completos, AQUI.