GTWC, Henrique Chaves: Vitória “mais que merecida” | AutoSport

Na última prova da temporada do GT World Challenge, no circuito Barcelona-Catalunha, Henrique Chaves e Miguel Ramos alcançaram o triunfo. O objetivo da dupla lusa, que faz equipa ainda com Louis Prette no McLaren 720S GT3 da Garage 59, era alcançar um bom resultado na prova catalã da Endurance Cup da competição e melhor não podia ter sido.

O trio experimentou diversas afinações durante os treinos-livres e Pré-Qualificação, mas ainda assim, na qualificação o McLaren não estava ao gosto de Henrique Chaves. Apesar de tudo, no final e dos três pilotos terem entrado em pista, a equipa do número 188 estava no segundo posto entre os concorrentes da classe Bronze.

A boa posição na grelha de partida dava boas perspectivas e Henrique Chaves rapidamente mostrou as suas ambições, chegando ao comando da sua classe em poucas voltas. Tudo parecia bem encaminhado, mas ainda durante o seu ‘stint’, o piloto de Torres Vedras sofreu um toque de um adversário que atirou para o último lugar da sua classe, quinquagésimo segundo da geral. Lançou-se então numa recuperação fulgurante e no final do seu turno de condução era já quinto, abrindo possibilidades estratégicas quando a corrida sofreu uma situação de Full Course Yellow.

A Garage 59 decidiu chamar o português às boxes e, quando Miguel Ramos voltou à pista assumiu a liderança da classe, décimo oitavo da geral, depois de todas as trocas de pilotos ficaram concluídas.

Tanto Miguel Ramos como Louis Prette estiveram muito rápidos ao longo dos respetivos ‘stints’, abrindo uma vantagem para os seus perseguidores, acabando o monegasco por cruzar a linha de meta no primeiro lugar da Bronze e garantido a vitória para o trio do McLaren número 188.

“Foi uma grande corrida! Tive um bom início e rapidamente cheguei ao comando da nossa classe. Tudo estava a correr bem, mas sofri um toque que me fez perder muito tempo! Não baixámos os braços e fiz uma ‘remontada’ até quinto e, depois, com uma boa estratégia conseguimos fazer um ‘undercut’ e chegar a primeiro. O Miguel e o Louis estiveram muito fortes, também, e conseguiram ganhar uma boa vantagem e, no final, merecemos este triunfo”, afirmou Henrique Chaves.

O português sublinhou que este era um triunfo que já escapava há muito à equipa, sendo a forma ideal para terminara a temporada. “Esta é a minha primeira vitória na Endurance Cup e penso que já nos fugia há demasiado tempo, devido a inúmeros infortúnios. Todos nós estivemos muito bem aqui em Barcelona, a Garage 59 jogou muito bem estrategicamente e ganhámos, apesar do toque sofrido. Foi mais que merecida e é uma forma fantástica de concluir a época”, concluiu Henrique Chaves.

O jovem português, juntamente com Miguel Ramos, termina assim no terceiro posto do GT World Challenge Europe.