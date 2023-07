GTWC, Henrique Chaves: “Vamos trabalhar para evitarmos contrariedades em Misano” | AutoSport

Henrique Chaves compete no próximo fim de semana na quarta etapa do GT World Challenge Europe, esperando em Misano poder alcançar um resultado condizente com o forte andamento que tem evidenciado o McLaren 720S GT3 da Garage 59 partilhado com Miguel Ramos ao longo de toda a temporada.

O piloto português tem sido um dos protagonistas da época de 2023 da competição europeia, tendo efetuado nas 24 Horas de Spa turnos de condução muito bons, assim como tem acontecido nas restantes provas que tem realizado.

Na companhia de Miguel Ramos, Chaves disputará o seu primeiro fim de semana da Sprint Cup do ano, que tem como palco a pista italiana do Misano World Circuit e mostra-se determinado em assegurar os resultados que lhe têm fugido desde o início da época na luta pela vitória na categoria Bronze. “Temos evidenciado um ritmo fortíssimo e estado muito competitivos, mas por um motivo ou por outro e por algum azar, não temos conseguido terminar nas posições que estavam ao nosso alcance e, normalmente, isso seria no primeiro posto da nossa classe! Vamos trabalhar para evitarmos contrariedades em Misano, lutarmos pela pole-position e pelas vitórias e conseguirmos o triunfo em ambas as corridas”, afirmou Henrique Chaves.

O português acredita que o carro esteja novamente muito competitivo, mas antevê algumas dificuldades. “Claro que tudo está dependente do BoP, mas se não houver alterações a este nível, penso que poderemos ser competitivos em Misano. Vai estar muito calor e vamos ter adversários fortes, mas penso que temos os meios para podermos estar na luta pelos triunfos e é uma questão de executarmos bem o fim de semana e evitar azares, o que não tem sido fácil. Precisamos de pontos e vamos trabalhar para nos batermos pelo máximo em cada momento”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial da etapa de Misano do GT World Challenge Europe inicia-se na sexta-feira, com os treinos-livres e a Pré-Qualificação, realizando-se no sábado uma qualificação (8h00) e uma corrida (13h00), o que se repete totalmente no domingo. Todas as sessões competitivas poderão ser seguidas em directo através do website oficial da competição.