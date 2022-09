GTWC, Henrique Chaves: “Vamos para Barcelona para dar o máximo e tentar conquistar a vitória” | AutoSport

2022 está a ser uma época em cheio para Henrique Chaves, competindo no WEC, ELMS e GTWC, competição que termina em Barcelona e onde o jovem talento português quer vencer.



O jovem de Torres Vedras e os seus colegas de equipa, Miguel Ramos e Alexander West, têm vindo a ser grandes protagonistas da época da mais importante competição de endurance dedicada a carros de GT da Europa. O trio do McLaren 720S GT3 da Garage 59 era até um dos grandes candidatos ao título da classe Pro-Am, mas um problema técnico na ronda de Hockenheim, a etapa anterior, impediu uma vitória, depois de ter conquistado a pole-position, e deixa a equipa do carro inglês numa situação menos favorável.



Tendo este cenário em vista, Henrique Chaves está focado apenas no evento do próximo fim-de-semana e assegurar a subida ao degrau mais alto do pódio. “Vamos para Barcelona para dar o máximo como sempre e tentar conquistar a vitória que, por um motivo ou por outro, nos tem escapado. Estou confiante que poderemos estar na luta pela pole-position e pelo triunfo, como mostrámos na Alemanha, e esse será o nosso objetivo”, afirmou o português.



Com dezoito pontos de desvantagem, quando estão vinte e seis em jogo, Henrique Chaves está consciente das dificuldades em colocar a mão no cetro, o que lhe permitiria conquistar três títulos consecutivos com Miguel Ramos, colocando a matemática em segundo plano.



No entanto, Miguel Ramos está na luta pelo cetro que geral – que inclui as provas de endurance e as sprint – sendo esse o grande objetivo da equipa., “Sabemos que será difícil e que terão de acontecer um conjunto de situações para que possamos ser campeões do endurance e não dependemos apenas de nós, portanto, não vamos sequer pensar nisso. Porém, está nas nossas mãos que o Miguel possa conquistar o campeonato geral e vamos dar o máximo para que ele o consiga. Vamos trabalhar para conquistarmos a pole-position e a vitória na corrida e depois, no domingo, faremos as contas”, concluiu o jovem de Torres Vedras



O programa oficial da ronda de Hockenheim do GT World Challenge Europe Endurance Cup começa na sexta-feira, com o Bronze Test. No sábado realiza-se a sessão de treinos-livres e a Pré-Qualificação, ao passo que no domingo serão disputadas a qualificação (8h00) e a corrida de três horas (14h00). Toda a ação poderá ser seguida em direto através do website da competição.