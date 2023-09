GTWC, Henrique Chaves: “Terminar o campeonato com, pelo menos, um pódio” | AutoSport

Aproxima-se a passos largos a última etapa do GT World Challenge Europe de 2023, na qual Henrique Chaves participa no próximo fim-de-semana. As 3 Horas de Barcelona marcam assim o fim da temporada do GTWC.

O jovem português tem vindo a ser um dos protagonistas da época, assumindo-se inúmeras vezes como o piloto mais rápido entre aqueles que usam o McLaren 720S GT3, o que lhe permitiu diversas vezes qualificar o carro da Garage 59 dentro dos dez primeiros da geral e assegurar a pole-position da classe Bronze.

Para a prova do Circuit de Barcelona – Catalunya, Henrique Chaves está apostado em prosseguir a sua excelente temporada, olhando para mais uma subida ao pódio com os seus colegas de equipa – Miguel Ramos e Louis Prette.

“Foi uma temporada intensa com grandes resultados – vitórias, pódios, pole-positions – mas tivemos também algumas contrariedades que fugiram ao nosso controlo. Ainda assim, perante uma oposição muito forte, apresentamos um nível muito elevado. Esta é a última corrida da época e conseguir um bom resultado é importante. Vamos trabalhar para estarmos na luta pela vitória e terminar o campeonato com, pelo menos, um pódio”, afirmou o jovem de Torres Vedras.

“As últimas corridas foram muito difíceis, em grande parte devido a um BoP que prejudica em demasia os McLaren. Mas nunca baixámos os braços e a Garage 59 trabalhou imenso para nos dar um carro o mais competitivo possível. Penso que o mais importante é haver um BoP mais equilibrado e que não nos penalize tanto, mas temos também de dar o nosso melhor. Penso que a gestão de pneus poderá ser determinante para o resultado final até porque se prevê muito calor. Mas vamos dar o nosso melhor e estou seguro de que poderemos evidenciar a performance que já mostrámos este ano e estar na luta pela vitória”, concluiu o português.

O programa oficial do evento de Barcelona do GT World Challenge Europe tem o seu início na sexta-feira com o ‘Bronze Test’. No sábado, realizam-se os treinos-livres e a Pré-Qualificação, às 12h25, Hora de Lisboa, sendo o domingo o dia da qualificação, 8h45, e da corrida, 13h55, que terá a duração de três horas. Todos as sessões competitivas podem ser seguidas em direto através do website oficial do GT World Challenge.