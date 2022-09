GTWC, Henrique Chaves: “Temos de recuperar a desvantagem para o líder” | AutoSport

A época preechida de Henrique Chaves continua e depois da prova do ELMS em Barcelona, segue-se a prova d GTWC em Hockenheim. O piloto do McLaren da Garage 59, que partilha com Miguel Ramos e Alexander West regressa a esta competição com o objetivo de tentar minimizar as distâncias para os líderes da categoria Pro Am.

A concorrência é forte e, com o trio no terceiro lugar do certame quando faltam dois eventos, o piloto de Torres Vedras tem objetivos bem claros. “Queremos conquistar o campeonato deste ano e para isso temos de recuperar a desvantagem que ostentamos para o líder. Para isso, temos de marcar o máximo de pontos, o que se consegue conquistando a pole-position e vencendo a corrida – penso que objetivos mais claros que estes é difícil”, afirmou Henrique Chaves.



Como sempre naquele que é um dos mais importantes campeonatos dedicados a carros de GT, a oposição será fortíssima, obrigando a que tudo corra de feição ao trio do carro número 188. Mas o português e a sua equipa têm um plano preciso para que os objetivos delineados possam ser alcançados. “Vamos passo a passo – primeiro tentar encontrar um bom equilíbrio para o McLaren para depois estarmos em condições de poder garantir a pole-position e sermos competitivos. Sabemos que a corrida será difícil, serão três horas sempre a fundo e com muito tráfego, mas vamos para Hockenheim para dar o nosso melhor e vencer”, concluiu com determinação Henrique Chaves.



O programa oficial da ronda de Hockenheim do GT World Challenge Europe Endurance Cup começa na sexta-feira, com o Bronze Test. No sábado realizam-se a sessão de treinos-livres e a Pré-Qualificação, ao passo que no domingo serão disputadas a qualificação (8h45) e a corrida de três horas (14h00). Toda a acção poderá ser seguida em directo através do website da competição.