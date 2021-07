GTWC: Henrique Chaves segundo na Qualificação 2 | AutoSport

Henrique Chaves teve uma boa sessão na qualificação de hoje que decidiu a grelha para a segunda corrida. O piloto português foi 14º à geral e segundo na sua classe.

Chaves, que faz dupla com Miguel Ramos fez um excelente tempo, depois dos problemas sentidos no Lamborghini da Barwell Motorsport na direção do carro. Chaves ficou a pouco mais de 0.5 seg. da pole que, curiosamente, ficou também para um carro da categoria Pro AM. Jonny Adam (Aston Martin Vantage AMR GT3) fez o melhor tempo da sessão (1:31.687), depois de uma luta acesa pela pole com o piloto da Emil Frey Racing Jack Aitken (Lamborghini Huracan GT3 Evo) que viu o seu tempo ser anulado por exceder os limites de pista assim como Dries Vanthoor (Audi R8 LMS GT3) e Patrick Kujala ( Ferrari 488 GT3 Evo 2020).

Adam foi assim a estrela desta sessão, mas o esforço de Chaves também merece ser realçado ficando muito perto dos tempos de nomes consagrados dos GT, evidenciando a sua qualidade. A segunda corrida, em que Chaves fará o arranque, está agendada para as 13:15 e pode ver no link abaixo fornecido.

Resultados AQUI