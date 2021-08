GTWC, Henrique Chaves: “passagem por Brands Hatch quase perfeita” | AutoSport

Henrique Chaves e o seu colega de equipa, Miguel Ramos, tiveram um fim-de-semana perfeito em Brands Hatch, onde se realizou a sétima etapa do GT World Challenge Europe, e, depois das pole-positions de ontem, hoje conquistaram dois triunfos.

O dia começou da melhor forma para Henrique Chaves e Miguel Ramos, com uma vitória. O piloto de Vila Nova de Gaia arrancou da pole-position, mas as inúmeras lutas que se verificaram ao longo da primeira volta, significou a perda de uma posição.

No entanto, Miguel Ramos manteve-se colado ao primeiro da classe Pro-Am e, com um bom trabalho de boxes da Barwell Motorsport, Henrique Chaves regressou à pista no comando. Com um ritmo intenso, o jovem de Torres Vedras afastou-se dos seus perseguidores, assegurando o primeiro triunfo da jornada com uma vantagem de mais de cinco segundos para o segundo classificado.

Para a segunda corrida do evento seria Henrique Chaves a realizar o primeiro turno, que tinha qualificado o Lamborghini Huracán número setenta e sete no nono posto da geral, o que lhe garantia a pole-position da Pro-Am e assegurava a melhor posição entre os utilizadores da marca transalpina.

O português arrancou bem, ganhando uma posição, apesar de ter sido obrigado a passar por uma escapatória por um adversário. Com um ritmo rapidíssimo, andando ao nível dos concorrentes da classe Pro, o piloto de Torres Vedras manteve o comando da Pro-Am confortavelmente, posição em que entregou o testemunho a Miguel Ramos. O piloto de Vila Nova de Gaia saiu das boxes em segundo, depois de uma operação nas boxes menos rápida, mas conseguiu recuperar a liderança, lançando a equipa para o segundo triunfo do dia.

“Foi um fim-de-semana fantástico – duas pole-positions e duas vitórias! Estivemos fortes e a equipa deu-nos um carro muito competitivo. Na segunda corrida, estava com um bom ritmo, mas tive uma saída de pista já perto do final do meu turno para evitar um Ferrari que saía das boxes. Perdi algum tempo, mas consegui ainda manter o comando e com uma boa vantagem. O Miguel esteve também muito rápido e fez ainda a ultrapassagem que nos permitiu vencer e garantir que a nossa passagem por Brands Hatch tenha sido quase perfeita”, sublinhou Henrique Chaves.

Com resultados de hoje, os portugueses estão agora no comando do GT World Challenge Europe e da Sprint Cup, o que os deixa em boa posição para assegurarem os títulos deste ano. “Fizemos o máximo de pontos, com duas pole-positions e dois triunfos e isso permite-nos agora estar na liderança das competições e na Sprint Cup temos uma vantagem confortável. Penso que isto recompensa o trabalho de todos na equipa, dado que temos estado na luta pelos lugares do pódio em todas as provas. Agora temos de olhar para o futuro, dado que o que está feito, está feito, e continuar o bom trabalho que temos vindo a realizar já em Nurburgring”, concluiu Henrique Chaves.

Team Toksport e WRT dividiram os louros à geral

Charles Weerts e Dries Vanthoor, no Audi R8 LMS GT3 da Team WRT, venceram a primeira corrida à geral, herdando a vitória depois de Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy terem recebido uma penalização de 40s após a corrida pelo incidente que enviou o líder na altura, o McLaren 720S GT3 da JOTA, para fora da pista e sobre as barreiras.

Luca Stolz e Maro Engel impuseram o Mercedes-AMG GT3 da Team Toksport na segunda corrida, embora que, com o 2º lugar conquistado na corrida, Dries Vanthoor e Charles Weerts, conquistassem o título da Sprint Cup à geral.

A próxima ronda do GT World Challenge Europe disputa-se já no próximo fim-de-semana em Nurburgring, sendo também uma etapa da Sprint Cup.