GTWC, Henrique Chaves: “Foi uma corrida muito difícil” | AutoSport

A primeira corrida em Misano acabou da melhor forma para Henrique Chaves e Miguel Ramos no GT World Challenge. A dupla portuguesa venceu nos Pro AM depois de uma corrida dura.

Miguel Ramos realizou a qualificação e, apesar de ter sido prejudicado por um adversário durante a sua volta mais rápida, conseguiu o terceiro lugar próximo dos dois primeiros da classe Pro-Am.

O colega de equipa de Henrique Chaves efectuou, igualmente, o primeiro turno de condução, aproveitando a confusão das primeiras voltas para subir ao primeiro lugar, rodando confortavelmente à frente dos seus perseguidores.

Miguel Ramos entregou o Lamborghini Huracán GT3 Evo da Barwell Motorsport a Chaves na liderança e este conseguiu criar uma vantagem que chegou a ser de mais de cinco segundos.

No entanto, uma situação de Safety-Car anulou a margem de conforto que tinha e, para agravar a situação, algo cedera na direcção do carro do português numa das passagens obrigatórias pelos corretores de Misano.

Apesar de todas as contrariedades, o português, com uma prestação notável, conseguiu manter-se na frente, cruzando a linha de meta no primeiro lugar dos Pro-Am e assegurando mais um triunfo.

“Foi uma corrida muito difícil. O Miguel realizou um primeiro ‘stint’ muito bom e conseguiu alcançar a liderança. Quando peguei no carro senti alguns problemas com os pneus dianteiros, que tinham um comportamento anormal, e para tornar tudo mais difícil, algo na direcção cedeu, tornando o carro praticamente inguiável. Foi complicado manter o Aston Martin atrás de mim e temia que algo mais cedesse no eixo dianteiro, o que me poderia lançar para um despiste. Felizmente, tudo correu pelo melhor e conquistámos um importante triunfo”, sublinhou Henrique Chaves.

Depois do sucesso de hoje, o duo português terá mais uma qualificação e uma corrida amanhã, sendo o jovem de Torres Vedras a lutar por um bom lugar na grelha de partida e a realizar o primeiro turno da prova. “Antes de mais, temos de verificar o que aconteceu com a direção do carro, dado que foi uma situação potencialmente perigosa. Na qualificação teremos de perceber se o carro continua com o excelente comportamento que tem vindo a demonstrar e, caso o mantenha, vamos lutar pela pole-position. Na corrida da tarde, vamos trabalhar para repetir o triunfo de hoje e, dessa forma, reassumir a liderança do campeonato”, concluiu com confiança Henrique Chaves.

A qualificação de amanhã terá o seu início às 8h00 e a corrida às 13h00, Hora de Lisboa.