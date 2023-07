GTWC, Henrique Chaves: “Foi muito frustrante!” | AutoSport

Henrique Chaves foi um dos destaques nas primeiras horas das 24h de Spam impondo um ritmo forte logo de início, Mas a sorte nada quis com a dupla portuguesa da Garage 59, com Chaves e Ramos a lamentarem o azar.

Depois de uma qualificação difícil, o McLaren 720S GT3 número 188 da Garage 59 alinhou para a mítica prova belga da vigésima oitava posição, oitavo da classe Bronze, o que obrigava a uma recuperação da parte dos seus pilotos.



O português realizou o primeiro turno de condução e rapidamente mostrou o seu ritmo, rodando ao nível dos primeiros classificados e ganhando inúmeras posições. Ao fim de uma hora de prova estava já na décima terceira posição e, na hora seguinte, subiu a quarto da geral, assegurando a liderança entre os concorrentes da sua classe.



A performance de Henrique Chaves foi impressionante, ultrapassando inúmeros pilotos oficiais pelo caminho da sua recuperação, assinando ainda aquela que era a melhor volta da corrida até então.

A partir de então, o McLaren 720S GT3 – dividido ainda por Miguel Ramos, Louis Prette e Conrad Grunewald – era uma presença assídua entre os dez primeiros, liderando confortavelmente a Bronze Cup.



Tudo parecia estar encaminhado para que Henrique Chaves e os seus colegas de equipas conquistar um bom resultado, mas as provas de vinte e quatro horas e, sobretudo em Spa-Francorchamps, podem virar a sorte do avesso. Durante a noite, no reinício após uma situação de Safety-Car, Conrad Grunewald sofreu um toque que danificou um tirante da suspensão traseira, o que custou uma reparação de quatro voltas.

O resultado que estava claramente ao alcance da equipa, a vitória na sua classe, ficava completamente comprometido, com a queda para o décimo quinto posto da Bronze.



Henrique Chaves e os seus colegas de equipa não baixaram os braços e lutaram, com o jovem de Torres Vedras, uma vez mais, a mostrar um ritmo fortíssimo, tendo o McLaren subido até ao sétimo lugar da sua classe. No entanto, já de manhã, um problema no motor de arranque voltou a atrasar a equipa e, sem tempo para recuperar, Henrique Chaves, Miguel Ramos, Louis Prette e Conrad Grunewald cruzaram a linha de meta na trigésima quarta posição da geral, décima primeira da sua classe.



“Foi muito frustrante! Estávamos com ritmo, o carro estava muito bom, tínhamos a possibilidade de vencer a nossa classe e talvez até terminar entre os dez primeiros à geral. Mas sabemos que nestas corridas não podemos ter contratempos e acabámos por ser vítimas inocentes de um toque de outro concorrente. Ainda recuperámos, mas depois, foi um problema técnico a atrasar-nos e, sem tempo para recuperar, terminámos fora dos pontos“, afirmou o jovem português.



Apesar do desapontamento, o piloto da McLaren da Garage 59 tirou alguns aspectos positivos do fim-de-semana, uma vez que mostrou um ritmo fortíssimo, sendo a mais forte da sua classe, tendo ainda somado a pontuação máxima às seis e às doze horas.



“Mostrámos um ritmo muito forte e os meus turnos de condução correram-me muito bem, fui rápido e fiz muitas ultrapassagens. Há sempre margem para melhorar, mas estou satisfeito com a minha performance, fiz o que a equipa me pediu e ganhei muitas posições. Para além disso, marcámos o máximo de pontos às seis e às doze horas, o que permite compensar ligeiramente os resultado final“, concluiu Henrique Chaves.



A próxima ronda do GT World Challenge realiza-se em Misano nos dias 15 e 16 de Julho, sendo este um evento da Sprint Cup.