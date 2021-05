GTWC, Henrique Chaves: “Este fim-de-semana demonstrou a união de toda a equipa”

Henrique Chaves deixou o circuito de Magny-Cours, onde se realizou este fim-de-semana a segunda etapa do GT World Challenge Europe, com um quarto lugar e um triunfo, apesar de todos os desafios que teve de enfrentar no circuito francês.

Um balanço positivo para o piloto luso que, tal como a equipa, teve de se adaptar depressa ao traçado francês:

“Não foi um fim-de-semana fácil! Tivemos algumas contrariedades, com o desconhecimento do circuito e isso foi notório sobretudo na primeira prova que, realizada à noite, o que obrigava a uma maior confiança da parte dos pilotos. Na segunda corrida, tivemos alguma sorte com as bandeiras amarelas, mas conseguimos imprimir um andamento forte, o que nos permitiu estrategicamente passar para a liderança. Foi um resultado quase inesperado, mas trabalhámos para que pudéssemos estar no sítio certo no momento certo”, frisou Henrique Chaves.



Com um bom conjunto de resultados numa situação que não era fácil, os pilotos portugueses deixam Magny-Cours no segundo lugar do Campeonato de Pilotos Pro-Am a apenas cinco pontos dos líderes, o que deixa o jovem de Torres Vedras confiante para o futuro. “Este fim-de-semana demonstrou a união de toda a equipa. Sabíamos que teríamos dificuldades, mas mantivemo-nos unidos e fomos trabalhando para aproveitar todas as oportunidades, o que fizemos de uma forma quase perfeita. Estamos no segundo lugar do campeonato, o que é muito positivo, dado que esta é a nossa primeira temporada na mais exigente competição dedicada a carros de GT. Temos ainda muito a melhorar, mas vamos aplicar-nos para que possamos estar ainda mais fortes na próxima prova”, concluiu Henrique Chaves.

A etapa seguinte do GT World Challenge Europe disputa-se entre os próximos dias 28 e 30 de Maio em Paul Ricard, e contará para a Endurance Cup.