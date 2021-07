GTWC, Henrique Chaves: “Estamos aqui para lutar pelas vitórias” | AutoSport

Henrique Chaves o seu colega de equipa, Miguel Ramos, terminaram na terceira posição da classe Pro-Am a segunda corrida da quinta ronda do GT World Challenge Europe, que se disputou este fim-de-semana em Misano, aproximando-se do comando da Sprint Cup.



A qualificação evidenciou um elevado ritmo competitivo, com os vinte e quatro mais rápidos a ficarem separados por menos de um segundo, o que demonstra bem o equilíbrio e o elevado nível que se verificou em pista.



Henrique Chaves imprimiu um andamento fortíssimo e garantiu o segundo lugar na classe Pro-Am, décimo quarto da geral, a pouco mais de meio segundo da pole-position.



O jovem de Torres Vedras arrancou bem, mantendo a sua posição no aguerrido pelotão, e estava determinado em subir na classificação. Contudo, rapidamente começou a sentir subviragem no Lamborghini Huracán GT3 Evo que era agravada por algumas dificuldades com os travões dianteiros.



Apesar das contrariedades, Henrique Chaves conseguiu manter a sua posição ao longo do seu turno, mas o comportamento do carro estava cada vez mais imprevisível, tendo sido decidido proteger um lugar no pódio a arriscar para manter o segundo posto. Miguel Ramos conseguiu, assim, assegurar um bom terceiro posto, o que permitiu ao duo português voltar a subir ao pódio.



“Foi uma corrida difícil! Desde cedo comecei a sentir o carro a fugir muito de frente, o que acabou por se agravar posteriormente com dificuldades com os travões. Passei por alguns sustos, mas consegui manter a posição, mas o carro estava mesmo muito complicado. O Miguel deu o máximo e conseguiu garantir o terceiro lugar, o que é um bom resultado e garante-nos pontos importantes para os campeonatos”, sublinhou o jovem português.



Com as classificações deste fim-de-semana, o duo da Barwell Motorsport está agora no segundo lugar no Campeonato de Pilotos da Sprint Cup do GT World Challenge Europe a apenas três pontos dos líderes, o que evidencia o balanço positivo da passagem pelo circuito italiano de Misano. “Uma vez mais demonstrámos que estamos aqui para lutar pelas vitórias e pelos lugares do pódio. Sinto-me cada vez mais adaptado ao Lamborghini e hoje na qualificação já pude atacar e aproximar-me do estágio que desejo, o que me deixa muito otimista para a restante temporada. Para além disso, somámos muitos pontos e estamos agora numa posição muito mais confortável na luta pelo título. Foi um fim-de-semana muito positivo e agora vamos começar a pensar nas 24 Horas de Spa-Francorchamps”, concluiu Henrique Chaves.



A próxima etapa do GT World Challenge Europe serão as míticas 24 Horas de Spa-Francorchamps, que se disputam entre os dias 29 de Julho e 1 de Agosto.