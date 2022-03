GTWC: Henrique Chaves e Miguel Ramos voltam a fazer dupla | AutoSport

“Penso que este é um projecto aliciante! Volto a fazer equipa com o Miguel, pelo terceiro ano numa parceria que tão bons resultados tem dado, e voltamos ao McLaren, carro que foi o nosso cavalo de batalha há dois anos. Para além disso, temos uma grande equipa, na Garage 59, e o Alexander é um piloto com provas dadas, que será o nosso colega. Penso que temos reunidos os ingredientes para uma temporada de sucessos”, frisou entusiasmado Henrique Chaves.



Face ao calibre de todos os elementos que compõem este projecto o jovem português está confiante de que este ano poderá conquistar o título que no ano passado lhe escapou. “Em 2021 ganhámos tudo, o GT World Challenge e a Sprint Cup, faltou-nos apenas a Endurance Cup, competição que vamos disputar este ano. Vamos para a temporada com o objectivo bem claro de lutar por este título e creio que temos um trio de pilotos muito forte, um bom carro e uma equipa muito competente. Penso que estamos numa boa posição, mas vamos ter de trabalhar muito, dado que a concorrência, como vimos o ano passado, é muito forte. Este é o terceiro ano que faço equipa com o Miguel e sempre que corremos juntos conquistámos campeonatos, espero que nesta época se mantenha esta tradição”, concluiu com confiança Henrique Chaves.



O GT World Challenge Europe Endurance Cup disputa-se ao longo de cinco eventos, tendo o seu início a 3 de Abril, em Imola, terminando no Circuit de Barcelona-Catalunya, a 2 de Outubro. Pelo meio, a 29 de Julho, disputam-se as míticas 24 Horas de Spa-Francorchamps.