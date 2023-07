GTWC: Henrique Chaves e Miguel Ramos triunfam em Misano | AutoSport

Henrique Chaves e Miguel Ramos estiveram em uma evidência no GT World Challenge Europe, conquistando a vitória da sua classe na primeira corrida de Misano, onde este fim-de-semana se realiza a quarta ronda da temporada.



O dia começou de uma forma muito positiva para o Chaves, uma vez que na qualificação conquistou o terceiro melhor tempo da geral, o que significou garantir confortavelmente a pole-position da classe Bronze.



O piloto manteve a terceira posição no arranque, e deu continuidade ao esforço ao longo de todo o seu turno de condução. O ritmo do piloto do McLaren 720S GT3 da Garage 59, que divide com Miguel Ramos, foi forte, muito embora estivesse em constante pressão do seu perseguidor, entregando o carro ao seu colega de equipa no comando da Bronze.



Miguel Ramos prosseguiu o bom trabalho iniciado pelo jovem de Torres Vedras, cruzando a linha de meta como vencedor da sua categoria, somando a pontuação máxima que se somou ao ponto assegurado pela pole-position de Henrique Chaves.



“Finalmente, demos um pontapé no azar que temos tido, e ganhámos, um resultado que esteve sempre ao nosso alcance, dado o ritmo que demonstrámos desde o início da temporada. Foi um dia quase perfeito, com uma boa qualificação e uma corrida que correu de acordo com os planos. Estávamos com um bom ritmo, muito embora a partir da sétima volta o carro tenha ficado um pouco difícil. Seja como for, nunca perdemos o comando da nossa categoria, o Miguel esteve muito bem e somos merecedores deste triunfo. Marcámos o máximo de pontos, o que nos ajuda a liderar presentemente a Sprint Cup”, afirmou o jovem português.



Amanhã a dupla do carro inglês volta a ter um programa semelhante com uma qualificação e uma corrida. Henrique Chaves está optmista para a segunda prova do fim-de-semana. “Vamos tentar melhorar o carro um pouco, uma vez que hoje mostrou-se um pouco difícil a partir da sétima volta. Mas penso que seremos muito competitivos. O Miguel esteve muito rápido e penso que amanhã, na qualificação, poderá assegurar um bom resultado. Vamos trabalhar para repetir o excelente resultado de hoje”, concluiu o português.



A qualificação de amanhã terá o seu início às 8h00, ao passo que a corrida terá luz verde às 13h00. Todas as sessões poderão ser seguidas em directo através do website oficial da competição.