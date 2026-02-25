GTWC: Henrique Chaves com a Walkenhorst Motorsport em 2026
Henriques Chaves, piloto da Aston Martin, vai manter-se no GT World Challenge em 2026, inserido na Walkenhorst Motorsport, estrutura onde já correu em 2025.
O piloto de Torres Vedras, que conta com passagens pela Formula Renault 2.0 NEC e Eurocup e pela World Series Formula V8 3.5 e European Le Mans Series em 2018, desde 2019 que é destaque no mundo dos GT, com títulos no International GT Open (2020) e no GTWC (2021 – Sprint Cup – Pro-Am) além de um pódio à classe nas 24 Horas de Spa.
Em 2022 alinhou no FIA WEC com a TF Sport e a Aston Martin, venceu a classe GTE Am nas 24 Horas de Le Mans, na sua estreia. Fechou o Mundial em 3.º na LMGTE Am, resultados que estiveram na base da sua confirmação como piloto de fábrica da Aston Martin a partir de 2024, mantendo-se em destaque nas principais competições de GT com o Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo.
Em 2026, vê confirmada a sua presença na Endurance Cup, com Christian Krognes e Jamie Day, mantendo-se na Walkenhorst. Irá competir em pistas como Paul Ricard, Monza, Spa, Nurburgring e Portimão, para fechar a temporada. É mais um talento luso consolidado no mundo dos GT.
