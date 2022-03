GTWC: Henrique Chaves apostado em iniciar temporada com o pé direito | AutoSport

Henrique Chaves inicia no próximo fim-de-semana a temporada do GT World Challenge Europe Endurance Cup, tendo o Autódromo Dino e Enzo Ferrari, Itália, como placo, e apesar de não conhecer o circuito, está determinado em iniciar a campanha com uma vitória.

O jovem português volta a disputar este ano a mais importante competição de resistência do Velho Continente dedicada a carros de Grande Turismo e, uma vez mais, faz equipa com Miguel Ramos, sendo acompanhados por Alexander West.

Este ano Henrique Chaves volta a ter como arma um McLaren 720S GT3 que será operado pela conceituada Garage59, uma estrutura que, juntamente com o carro e o trio de pilotos, dá garantia de resultados.

O primeiro embate da temporada terá lugar no próximo fim-de-semana em Imola, um circuito que o português desconhece, mas que não o atemoriza. “É traçado novo para mim e, claro, terei de conhecer as suas características e adaptar-me o mais rapidamente possível. Mas isso não tem sido um problema ao longo da minha carreira e julgo que não será também agora. Vamos trabalhar em conjunto e garantir que tanto o Miguel como o Alexander possam ter tempo em pista para se poderem ambientar também ao circuito”, afirmou Henrique Chave.

Assim, o Campeão de 2021 do GT World Challenge Europe Pro-Am mostra-se determinado em bater-se por bons resultados em Imola, apontando para o triunfo como objectivo. “Acredito que temos as condições para estarmos na luta pelas vitórias, dado que temos um bom carro, uma equipa competente e creio que no campo dos pilotos estamos também muito bem servidos, portanto, temos de apontar para o máximo. Nestas corridas há sempre muito tráfego, são cinquenta e dois carros num traçado com menos de cinco quilómetros, e isso cria muitas dificuldades. Mas estou confiante e penso que, se conseguirmos evitar contrariedades, podemos começar a temporada com um bom resultado”, concluiu o piloto de Torres Vedras.

O programa oficial do evento do Autódromo Enzo e Dino Ferrari tem o seu início na próxima sexta-feira, com o “Bronze Test”, realizando-se no sábado uma sessão de treinos-livres e a Pré-Qualificação. No domingo disputa-se a Qualificação, 8h00, e a corrida de três horas, 14h00, podendo tudo ser seguido em direto através do website da competição.