GTWC: Guilherme Oliveira fará campeonato sprint e endurance com a Optimum Motorsport

Guilherme Oliveira já tem o seu programa definido para 2026. O jovem piloto vai manter-se no GT World Challenge, agora com a Optimum Motorsport, aos comandos de um McLaren, mantendo-se num dos principais palcos mundiais dos GT3.

A história, até agora

Natural de Vila Nova de Gaia, Oliveira construiu no karting um currículo impressionante nos karts, com 15 títulos oficiais em campeonatos nacionais e ibéricos de IAME e Rotax. Depois dessa fase de formação, deu o salto para os monolugares através da Fórmula 4 Espanhola, onde se estreou em 2021 com a estrutura FA Racing/Drivex ligada a Fernando Alonso, confirmando nos monolugares o talento que já mostrara nos karts. Em outubro de 2021 surgiu o convite que mudou o rumo da carreira: correr as 4 Horas de Portimão da European Le Mans Series em LMP3, tornando‑se, aos 16 anos, o mais jovem piloto de sempre a disputar uma prova da ELMS e abrindo a porta a uma aposta séria nas corridas de resistência.

Em 2022, já integrado na Inter Europol Competition, utilizou a experiência do Asian Le Mans Series em LMP3, com passagens por Dubai e Yas Marina, para atacar a temporada completa da ELMS, em que formou trio com Charles Crews e Nico Pino. A dupla campanha resultou numa época histórica: três vitórias consecutivas em LMP3 (Monza, Barcelona e Spa) colocaram-nos na liderança do campeonato e levaram Guilherme a discutir, em Portimão, o título europeu que o poderia ter tornado o mais jovem português campeão internacional sob égide FIA, acabando como vice‑campeão em apenas na sua segunda época nos automóveis.

Esta trajetória abriu‑lhe as portas dos GT3, no GT World Challenge Europe Endurance Cup em 2024 com a Dinamic GT ao volante de um Porsche 911 GT3 R, e a continuidade em 2025 com a Garage 59 e um McLaren 720S GT3 Evo.

O projeto para 2026

Guilherme Oliveira será um dos pilares da Optimum Motorsport em 2026, integrando a dupla do McLaren #5 para toda a temporada do GT World Challenge Europe, tanto na vertente de Endurance como na Sprint Cup. No carro #5, Oliveira dividirá funções com o jovem inglês Mikey Porter na época completa, contando ainda com o reforço de Dante Rappange nas provas de Endurance. Este programa consolida a posição de Guilherme como referência portuguesa nos GT internacionais, num dos campeonatos de GT mais competitivos do mundo.