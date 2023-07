GTWC Europe: Henrique Chaves procura triunfo em Nürburgring | AutoSport

Depois de ter triunfado nas duas corridas da ronda da Sprint Cup de Misano do GT World Challenge Europe, fazendo dupla com Miguel Ramos, Henrique Chaves quer manter o ímpeto vencedor, desta vez na Endurance Cup no Circuito de Nürburgring, na sexta ronda da maior competição de GT da Europa.

Na etapa anterior, um evento da Sprint Cup, Chaves venceu ambas as corridas da categoria Bronze juntamente com o seu colega de equipa, Miguel Ramos, assegurando ainda uma pole-position. No próximo fim de semana, o evento alemão conta para a Endurance Cup, sendo o McLaren 720S GT3 da Garage 59 dividido pelos dois portugueses e Louis Prette, mas o objetivo é o mesmo.

”Temos mostrado competitividade em todas as corridas e só algumas contrariedades nos impediram de ir ao pódio e até vencer. Penso que, se concretizarmos o nosso potencial, poderemos estar na luta pela vitória, o que será muito importante para nós, uma vez que estamos atrasados pontualmente e temos de recuperar”, afirmou Chaves.

O plano antes de entrar em pista é aproveitar todas as oportunidades e evitar contrariedades, dando o máximo em pista. “Fomos competitivos em Monza, Paul Ricard e Spa, portanto, não existem motivos para não o sermos em Nürburgring. É um circuito à antiga e temos de perceber se o McLaren se adapta às suas características, mas estou confiante. Vamos trabalhar para sermos competitivos e tentar conquistar a pole-position para que na corrida estejamos o mais à frente possível e longe dos incidentes do meio do pelotão. Temos de jogar bem estrategicamente e penso que, se reunirmos todas estas condições e não tivermos algum azar, poderemos chegar ao fim da corrida no topo do pódio. Demos o pontapé na crise em Misano com duas vitórias e agora queremos repetir”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial do evento de Nurburgring do GT World Challenge Europe tem o seu início na sexta-feira com o ‘Bronze Test’. No sábado, realizam-se os treinos-livres e a Pré-Qualificação, às 11h25, hora em Portugal continental, sendo o domingo o dia da qualificação (7h45) e da corrida, 13h40, que terá a duração de três horas. Todos as sessões competitivas podem ser seguidas em direto através do website oficial do GT World Challenge.