GTWC Europe, Henrique Chaves: Objetivo é conquistar “título no Endurance e no Sprint” | AutoSport

Henrique Chaves está determinado em começar com o pé direito a sua participação no GT World Challenge Europe, tendo como objetivo final a conquista dos títulos no Sprint e Endurance na classe Bronze, voltando a ter a companhia de Miguel Ramos no McLaren 720S GT3 EVO.

Chaves regressa a Monza depois do acidente aparatoso que teve naquela pista no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) em 2022, para iniciar a sua temporada do GT World Challenge Europe, com a Endurance Cup, estando determinado em entrar com o pé direito. O piloto de Torres Vedras está empenhado em bater-se pelo cetro da classe Bronze sendo acompanhado por Miguel Ramos e Louis Prette.

Num plantel com cinquenta e cinco carros, o piloto do McLaren 720S GT3 EVO da Garage 59 espera dificuldades, mas está seguro de que poderá estar na luta pela vitória da sua classe. “O objetivo passa sempre pelo mesmo: vencer. Queremos bater-nos pelo título no Endurance e no Sprint e, dessa forma, assegurar um lugar nas 24 Horas de Le Mans do próximo ano. A melhor estratégia é, claro, começarmos com o pé direito e conquistarmos uma vitória e assinar a pole position, que vale um ponto”, afirmou Henrique Chaves.

Com tantos automóveis em pista, Chaves sabe que os pequenos incidentes e o tráfego em pista serão determinantes para o resultado final, mas espera que essas contrariedades possam ser evitadas por toda a equipa. “São muitos carros em pista e a nossa classe está muito forte – são dezassete concorrentes. Sabemos que vamos ter de trabalhar muito e estar muito focados para estarmos ao nosso melhor nível para sermos competitivos e não sermos apanhados pelas questões que são levantadas habitualmente pelo muito tráfego que se espera. O Miguel teve esta prova no Algarve [as 6 Horas de Portimão a contar para o WEC] que o ajudou a ganhar ritmo e o Louis esteve muito bem nos testes, demonstrando muita competitividade. Eu vou passar pelo local do grande acidente que tive o ano passado, mas penso que isso não é um problema, voltei forte logo a seguir e estou seguro que tudo ocorrerá com normalidade. Estamos confiantes, a Garage 59 é uma equipa que nos garante um carro competitivo, mas vamos ter de dar o nosso melhor desde o primeiro momento”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial das 3 Horas de Monza tem o seu início na sexta-feira com o teste para pilotos bronze. No sábado realiza-se a sessão de treinos livres e a pré-qualificação, às 17h40, hora de Portugal continental. No domingo disputa-se a qualificação, às 8h00, e a corrida às 14h00.