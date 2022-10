GTWC Endurance, Henrique Chaves: “Voltámos a não ter a sorte do nosso lado” | AutoSport

Henrique Chaves e Alexander West tinham como objetivo na corrida das 3 Horas de Barcelona do GT World Challenge Europe Endurance Cup, permitir do título “Overall Pro-AM Drivers” (agregado Sprint+Endurance).

Apesar de voltar a não ter a sorte do seu lado no GT World Challenge Europe Endurance Cup, depois de ter perdido muito tempo logo na primeira volta da corrida, Henrique Chaves, que conquistou a pole-position, conseguiu ajudar Miguel Ramos a conquistar mais um título.

O português e os seus colegas de equipa, o seu conterrâneo e Alexander West, tinham como grande objectivo garantir o ceptro que soma a Endurance Cup e a Sprint Cup para Miguel Ramos e o dia começou da melhor forma, com o trio a conquistar a pole-position da classe Pro-Am.

A perspectiva era de alcançar o triunfo que tem vindo a escapar à equipa do McLaren 720S GT3 da Garage 59 devido a inúmeras contrariedades.

No entanto, uma vez mais, a sorte nada quis com Henrique Chaves, tendo Alexander West, que realizou o arranque, sofrido um toque logo na primeira volta, deixando alguns danos no carro inglês, o que o obrigou a rumar imediatamente às boxes.

O resultado desta tarde ficaria imediatamente condicionado, uma vez que foram perdidas seis voltas, deitando por terra a possibilidade de poder terminar a temporada com uma vitória.

Ainda assim, e apesar de o McLaren não estar no seu melhor estado, Henrique Chaves realizou um turno impressionante, tendo assinado a segunda melhor volta da corrida e realizado o melhor tempo nos dois primeiros sectores, o que evidencia bem o ritmo que imprimiu.

No final, o quarto lugar da classe era o resultado possível, mas suficiente para que Miguel Ramos pudesse celebrar o ceptro da GT World Challenge Europe na classe Pro-Am. “Voltámos a não ter a sorte do nosso lado. O Alex sofreu um toque logo no início e, muito embora a equipa tenha trabalhando muito bem, a possibilidade de podermos vencer esfumou-se logo na primeira volta. Ainda assim conseguimos dar o título ao Miguel, que era o mais importante”, afirmou Henrique Chaves.

Apesar do resultado da corrida decepcionante, o piloto de Torres Vedras sublinhou a competitividade do McLaren. “Foi pena o problema logo na primeira volta, dado que tínhamos um carro muito performante. Estávamos rápidos e poderíamos vencer, em circunstâncias normais. Assinei a segunda volta mais rápida de todo o pelotão, o que prova que estaríamos em boas condições, mas as corridas são assim. Com este campeonato concluído, o meu foco agora é terminar bem as European Le Mans Series e o Campeonato do Mundo de Endurance”, concluiu Henrique Chaves.

Com o final do GT World Challenge Europe Endurance Cup, o foco do português está agora no European Le Mans Series que dentro de duas semanas termina a sua temporada no Autódromo Internacional do Algarve.