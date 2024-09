GTWC: Depois do pódio, Guilherme Oliveira quer manter o bom momento

Para um jovem piloto como Guilherme Oliveira, subir ao pódio (3.º lugar) da categoria Silver do GT World Challenge Endurance, na pista de Nürburgring (Alemanha), foi um momento especial, já que este é o mais competitivo pelotão de GT do mundo. Um resultado que reforça a confiança do piloto de Vila Nova de Gaia para a ronda deste fim de semana, em Monza, onde a lista de inscritos volta a ser impressionante: um total de 51 equipas, com os GT3 construídos pela Porsche, Ferrari, Mercedes-Benz, Aston Martin, Lamborghini, BMW, McLaren, Audi e Ford.

“Obviamente que o resultado no Nürburgring foi muito importante, na única oportunidade que tivemos até ao momento de ter uma corrida ‘normal’ esta época”, afirmou Guilherme Oliveira. “Sinto-me preparado e confiante para Monza, porque esta é a pista do campeonato onde, em teoria, tenho mais experiência e resultados. Ganhei em Monza com o LMP3 na ELMS, em 2022, e o ano passado também corri lá no WEC com o Porsche. Penso que eu, o Téo (Nouet) e o Jop (Rappange) podemos voltar a fazer um bom trabalho de equipa, apesar deste tempo de paragem desde a corrida anterior, em julho. Em Monza a qualificação pode ser muito importante, devido à configuração da primeira curva, que pode condicionar logo uma corrida se partirmos muito atrás. Vamos ter isso em atenção”, analisou o jovem piloto português, que compete integrado na italiana Dinamic GT.

As 3 Horas de Monza terão, como é habitual, transmissão em direto no YouTube do GT World Challenge. Guilherme Oliveira, Théo Nouet e Jop Rappange estarão aos comandos do Porsche 911 com o número 55.