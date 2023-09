GTWC: Comtoyou Racing deixa a Audi e chega a acordo com a Aston Martin | AutoSport

Comtoyou Racing vai deixar de ser equipa cliente da Audi e passará a competir com os carros da Aston Martin a partir da época de 2024, depois da equipa belga e o construtor britânico terem assinado um acordo, que permite ainda alargar a sua participação aos GT4.

A Comtoyou Racing fez a estreia com as máquinas de GT3 este ano no GT World Challenge, prepara o seu futuro junto de um outro fornecedor, que tem estado muito ativo no mercado dos GT. A Aston Martin caminha para um maior envolvimento nas competições dos Gran Touring, seja com maquinaria GT3 como entre os GT4.

O anúncio do acordo foi feito este sábado à tarde no Circuito de Barcelona-Catalunha, palco da penúltima ronda do GT World Challenge Europe, que é também a ronda final da Endurance Cup, ficando por se saber nesta fase, quais os pilotos que poderão fazer parte do projeto da Comtoyou Racing.

“Antes de mais, gostaria de agradecer à Audi Sport Customer Racing por nos apoiar na nossa estreia em GT3”, explica Jean-Michel Baert, diretor da equipa belga. “Mesmo que seja sempre possível fazer melhor, tivemos uma estreia bem sucedida no Fanatec GT World Challenge Europe, onde o nível de competição é inquestionável. As nossas vitórias nas classes – tanto na Sprint como na Endurance – e os nossos lugares no pódio na classificação geral são prova disso, e esperamos terminar 2023 em alta. No entanto, já não víamos a possibilidade de crescimento futuro no GT com a Audi e temos o prazer de anunciar uma nova parceria. Estamos extremamente orgulhosos por termos assinado uma parceria de quatro anos com a Aston Martin Racing. Fomos conquistados pelo seu entusiasmo, o seu desejo de vencer e a sua visão do futuro. Graças a eles, também temos a oportunidade de entrar no GT4, para além do GT3”.

Foto: SRO/Twenty-One Creation