GTWC, Barcelona: Miguel Ramos quer fechar época com um bom resultado | AutoSport

Miguel Ramos está de volta aos comandos do McLaren 720S GT3 da Garage 59 quinze dias após ter garantido o título Pro-AM na Sprint Cup do GT World Challenge Europe. O piloto português procura em Barcelona, nas 3 horas do “Festival de la Velocidad”, um bom resultado que se possa traduzir na conquista do título “Overall Pro-AM Drivers” (agregado Sprint+Endurance).

Miguel Ramos e Dean MacDonald garantiram o título na Pro-AM da Sprint Cup na última corrida disputada em Valência, mas ainda existe algo para tentar vencer na última prova do GT World Challenge, nomeadamente o título Overall Drivers da Pro-AM, existindo ainda uma pequena réstia, no que diz respeito à própria Endurance Cup.

Louis Machiels no Ferrari #52, é o principal candidato a vencer a Endurance Cup na Pro-AM, bastando para isso terminar a corrida. Somente Ramos pode impedir esse triunfo, mas para isso tem de terminar em primeiro ou segundo e esperar que os adversários do Ferrari tenham problemas. Contudo, Miguel Ramos têm ainda um objetivo superior, caso fique na frente do Ferrari, Ramos consegue o título “Overall Pro-AM Drivers” (agregado Sprint+Endurance).

Sendo aliás esse o target para o próximo fim de semana conforme o próprio refere, “temos noção que apenas a conjugação de vários fatores nos permitirão juntar o título da Endurance ao da Sprint que conseguimos há quinze dias. Contudo, um bom resultado da nossa parte, que seria ficar na frente do #52, permitir-me-á vencer o Overall na Pro-AM, o que seria fantástico para juntar ao da Sprint que conseguimos há duas semanas”.

Classificação Provisória Overall (Sprint + Endurance) Pro-AM Drivers:

1º Miguel Ramos 199 pts

2º Louis Machiels / Andrea Bertolini 194 pts

3º Dean MacDonald 149 pts

Classificação Provisória (Endurance) Pro-AM Drivers:

1º Dominik Baumann 104 pts

2º Louis Machiels / Andrea Bertolini 103 pts

3º Miguel Ramos / Henrique Chaves / Alexandre West 86 pts

Horário Previsto para as 3 Horas de Barcelona:

Sábado, 1 de outubro

08:00/09:30 – Free Practice

12:40/14:10 – Pre-Qualifying

Domingo, 2 de outubro

08:00/09:00 – Qualifying

14:00/17:00 – Race