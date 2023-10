GTWC, Barcelona: Chaves e Ramos vencem na classe Bronze | AutoSport

Os pilotos lusos Miguel Ramos e Henrique Chaves, juntamente com o companheiro de equipa Louis Prette, triunfaram nas 3 Horas de Barcelona na classe Bronze, prova que marcou fim da temporada do GT World Challenge, pontuável para a Endurance Cup.

A liderança da na classe Bronze oscilou várias vezes durante a corrida, mas vitória foi conquistada por Miguel Ramos, Henrique Chaves e Louis Prette, no McLaren #188 da Garage 59, apesar de um terem sofrido um pião na primeira hora da corrida. Seguiram-se o Porsche #91 da Herberth Motorsport, que ficou a um lugar de poder conquistar o título na Endurance Cup, e o Porsche #44 da CLRT.

O título da Bronze Cup foi para a equipa do McLaren #93 da Sky Tempesta Racing, composta por Chris Froggatt, Jonathan Hui e Eddie Cheever III. Terminaram no sexto lugar – a primeira vez que não subiram ao pódio nesta época – e conquistaram por pouco a coroa na Endurance.

A Akkodis ASP celebrou o segundo título consecutivo do GT World Challenge Europe Endurance Cup, com os pilotos Raffaele Marciello, Jules Gounon e Timur Boguslavskiy aos comandos do Mercedes-AMGGT3EVO nº 88, enquanto a AF Corse – Francorchamps Motors deu ao Ferrari 296 GT3 a sua primeira vitória à geral no Circuito de Barcelona-Catalunha. O carro #51 de Alessio Rovera, Robert Shwartzman e Nicklas Nielsen terminou em segundo em pista, mas foi promovido ao primeiro lugar na sequência de uma penalização de cinco segundos para o Mercedes-AMG Team AlManar #777.

Marciello e Boguslavskiy selaram o título geral de pilotos do GTWC Europe, ainda com um evento da Sprint Cup ainda por disputar.

