GTWC: Aston Martin vence 6h de Paul Ricard de forma surpreendente

A Comtoyou Racing conquistou uma vitória improvável na abertura da temporada do GT World Challenge Europe Endurance Cup, em Paul Ricard, com o Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo número 007 partilhado por Marco Sorensen, Nicki Thiim e Mattia Drudi.

A corrida tinha todos os ingredientes para uma vitória confortável da Winward Racing, com o Mercedes-AMG GT3 Evo número 48 de Maro Engel, Luca Stolz e Lucas Auer a dominar de ponta a ponta durante as seis horas. A partir da pole position, o trio germânico construiu uma vantagem superior a 15 segundos e controlou a prova, enquanto outros adversários caíam pelo caminho — incluindo o Porsche número 80 da Lionspeed GP, de Thomas Preining e Ricardo Feller, que chegou a ser o mais forte perseguidor antes de ser forçado a abandonar com problemas mecânicos na quarta hora.

🚨 We're underway at Circuit Paul Ricard and BIG crash has brought out the safety car. 🚨 Two cars are out and both drivers are okay ✅ Watch LIVE on GT World YouTube 👀#GTWorld | #GT3 #Motorsport pic.twitter.com/ZeZpYttxJn — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) April 11, 2026

Uma pontuação e a Safety Car mudam tudo

O Aston Martin da Comtoyou parecia condenado desde cedo: na primeira hora, o carro sofreu um furo e Sorensen foi forçado a parar nas boxes sem a equipa preparada para o receber, o que colocou o trio numa estratégia completamente diferente dos restantes adversários. No entanto, Sorensen, Thiim e Drudi mantiveram um ritmo forte e foram subindo na classificação, chegando ao segundo lugar antes do momento decisivo da corrida.

A menos de 45 minutos do fim, o Porsche número 93 da Ziggo Tempesta Racing ficou parado em pista, obrigando à entrada do Safety Car e apagando de um momento para outro os 15 segundos de vantagem de Auer sobre Thiim. No recomeço, o austríaco ainda estabeleceu uma vantagem de 3,9 segundos com seis carros duplados entre os dois, mas assim que Thiim ficou livre de tráfego, a perseguição foi imparável. O dinamarquês fechou para menos de um segundo a faltarem 11 minutos, e quando Auer cometeu um erro na curva Signes, ao fim da Reta Mistral, a porta abriu-se para o Aston Martin.

Thiim resistiu à pressão de Auer nas últimas voltas e cruzou a meta com apenas 0,806 segundos de vantagem, conquistando a primeira vitória da Aston Martin no GTWC Europe desde o triunfo na 24 Horas de Spa de 2024, quando este mesmo trio — Drudi, Sorensen e Thiim — também tinha representado a Comtoyou.

How did he get away with that?! 🤯🫣 Tune in to GT World Youtube for all the action, LIVE! 🔥#GTWorld | #GT3 #Motorsport pic.twitter.com/GuKvESSva1 — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) April 11, 2026

Pódio e classificação geral

O Mercedes-AMG número 48 de Auer, Engel e Stolz ficou com o segundo lugar, enquanto o terceiro lugar foi para o McLaren 720S GT3 Evo número 58 da Garage 59, com Benjamin Goethe, Louis Prette e Tom Fleming, que liderou a Gold Cup de ponta a ponta. O quarto posto foi para o BMW M4 GT3 Evo número 32 da Team WRT, com os campeões em título Kelvin van der Linde e Charles Weerts em conjunto com Jordan Pepper. O segundo McLaren da Garage 59, o número 59 de Dean Macdonald, Joseph Loake e Marvin Kirchhoefer, completou o top 5 após uma recuperação notável — o carro tinha caído ao 54.º lugar na abertura após um toque de Sorensen.

When the hard work pays off 🥹 It’s been 650 days since their last win, now, Drudi, Sorensen and Thiim finally return to the top step once more at Circuit Paul Ricard! #GTWorld | #GT3 #Motorsport pic.twitter.com/Zy0vFfeWSu — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) April 12, 2026

Outras classes

Na Silver Cup, a vitória foi para o Porsche número 9 da Pure Rxcing, com Aleksei Nesov, Aliaksandr Malykhin e Max Hofer, que ultrapassou o BMW número 30 da WRT após o último restart. Na Bronze Cup, o Porsche número 97 da Rutronik Racing, com Antares Au, Loek Hartog e Riccardo Pera, foi soberano, chegando a ter mais de um minuto de avanço antes da Safety Car final.

Congratulations to our class winners from Round 1! 🏆🍾#GTWorld | #GT3 #Motorsport pic.twitter.com/C4C4ZlZVqT — GT World Challenge Europe Powered by AWS (@GTWorldChEu) April 12, 2026

Estreias difíceis

Foi uma jornada complicada para a Lamborghini Temerario GT3 na sua estreia europeia, com ambos os carros a sofrerem problemas — o número 63 concluiu em 39.º e o número 96 abandonou após várias paragens em pista. Também o Aston Martin número 18 da Comtoyou não teve um dia fácil. O carro onde o piloto de Fórmula 1 Lance Stroll fazia a sua estreia em GT3 acumulou várias penalizações antes de abandonar na última hora.

A representação lusa esteve a cargo de Guilherme Oliveira no McLaren 720S GT3 EVO da Optimum Motorsport (Silver Cup) que teve de abandonar na volta 120, já na reta final da prova. Também Dylan Pereira, com ascendência lusa, não conseguiu terminar a prova na Gold Cup.