GTWC Asia, Álvaro Parente: “Voltámos a mostrar muita competitividade” | AutoSport

Álvaro Parente disputou no passado fim-de-semana no Okayama International Circuit a quinta ronda da temporada deste ano do GT World Challenge Asia e voltou a mostrar performance, desta vez, concretizada num bom resultado.



O português voltava a enfrentar um novo circuito, mas isso não o intimidou e, depois de se ter adaptado rapidamente durante os treinos-livres às exigências do traçado, levou o Porsche 911 GT3 R da HubAuto Racing até ao quarto posto da tabela classificativa da sua qualificação, abrindo boas perspectivas para a segunda corrida do programa.



Para a primeira prova do fim-de-semana, Morris Chen arrancou da décima nona posição da grelha de partida e num circuito em que as ultrapassagens são difíceis, um bom resultado era difícil. Ainda assim, a dupla do carro número setenta e dois conseguiu ganhar posições, tendo Álvaro Parente cruzado a linha de meta no décimo segundo posto, após uma hora mais uma volta de corrida.



Para a segunda prova do evento, com o português a arrancar da segunda linha da grelha de partida, as expectativas eram elevadas, mas as batalhas também prometiam ser duras. Álvaro Parente terminava a primeira volta na terceira posição, mas com uma luta corpo a corpo com um dos seus adversários que deixou o seu Porsche 911 GT3 R com algumas mazelas na traseira esquerda.



No entanto, instantes depois, devido a um incidente em pista, a corrida ficaria sob ‘Full Course Yellow’ e, no recomeço, uma falha de comunicação no rádio do Porsche 911 GT3 R número 72 levou a que perdesse duas posições, entregando o testemunho ao seu colega de equipa na sexta posição. Ainda assim, com um bom ritmo, e um turno de condução consistente de Morris Chen, o Porsche de Álvaro Parente terminaria em sétimo.



“O resultado da segunda corrida foi um pouco frustrante! Não consegui ouvir a contagem que me estavam a fazer no rádio e quando a pista passou a verde não estava preparado, o que me fez perder muitos lugares. Apesar disso, mostrámos um bom ritmo, o que é ainda mais desapontante, dado que talvez fosse possível um lugar no pódio. Na qualificação fiz uma boa volta, o que foi importante para a corrida, uma vez que nos garantiu uma boa posição na grelha de partida. Mas no fundo, conseguimos um bom resultado”, afirmou o piloto português.



Álvaro Parente sublinha ainda a evolução que a HubAuto Racing está a realizar, dando-lhe ainda mais confiança para o futuro. “Foi um fim-de-semana em que voltámos a mostrar muita competitividade. Cada vez o carro está mais bem afinado e isso permitiu-nos andar muito depressa. Temos ainda um passo para dar, mas estamos no bom caminho e o Morris esteve muito competitivo, também. Estou seguro de que, se continuarmos a trabalhar, vamos melhorar ainda mais os nossos resultados”, concluiu o piloto do Porto.



A próxima etapa do GT World Challenge Asia disputa-se em Sepang, Malásia, entre os dias 22 e 24 de setembro.