GTWC Asia: Álvaro Parente termina temporada em grande forma | AutoSport

Álvaro Parente mostrou todo o seu talento no circuito de Sepang, onde se realizou a última etapa do GT World Challenge Asia, conquistando uma pole-position e liderando a segunda corrida enquanto esteve em pista.

O português tem vindo a ajudar a HubAuto Racing a desenvolver o seu novíssimo Porsche 911 (992) GT3 R e a evolução tem vindo a ser notória com uma subida de competitividade evidente do carro germânico da equipa de Taiwan.

Em Sepang, Alvaro Parente mostrou o bom trabalho desenvolvido ao longo da temporada e conquistou a pole-position para a segunda corrida, com uma volta de cortar o folego, abrindo perspectivas muito positivas para um bom final de época.

No entanto, a HubAuto Racing passaria por um susto, uma vez que Morris Chen sofreria no início da primeira corrida do programa, realizada no sábado, um violento despiste devido a um problema de travões.

O impacto foi fortíssimo, danificando seriamente o Porsche número 72, ao passo que o colega de equipa do português deixava o carro pelos seus próprios meios, ainda que bastante combalido.

Álvaro Parente tinha em risco a possibilidade de ocupar o lugar da pole-position que tinha conquistado, tal a extensão dos danos na máquina da HubAuto Racing, no entanto, a equipa trabalhou arduamente para colocar tudo em condições.

O português pode então assumir a sua posição e no arranque manteve o comando, liderando com autoridade a corrida até à troca de pilotos, apesar da pressão do seu perseguidor, que se mostrava ameaçador, mas sem Álvaro Parente se mostrasse incomodado.

No final, Morris Chen terminava em oitavo, um resultado que deixou o português satisfeito. “Estivemos muito competitivos durante todo o fim-de-semana como se pôde ver pela pole-position e também pelo meu turno de condução. A equipa foi fabulosa, recuperando o carro depois do problema do Morris e, sem a sua abnegação, não teríamos participado na segunda prova. O Morris teve também um espírito de sacrifício enorme, uma vez que tinha algumas mazelas do impacto de ontem. Penso que a corrida de hoje mostrou o espírito de equipa que existe na HubAuto Racing e potencial que existe para o futuro”, afirmou o Álvaro Parente.

Apesar das contrariedades, o piloto do Porto mostrou-se orgulhoso do seu trabalho ao longo de todo o fim-de-semana. “Temos vindo a desenvolver o carro desde a primeira prova da temporada e aqui demos o derradeiro passo e isso permitiu-nos estar na pole-position, com uma boa volta, perante uma oposição que é muito forte. Na corrida, talvez não tivéssemos o andamento do nosso perseguidor, existe ainda algum trabalho a realizar no ‘set-up’ de corrida, mas não tive dificuldades em manter a liderança. Foi uma boa forma de terminar a temporada”, concluiu Álvaro Parente.

Foto: Chi Wai.