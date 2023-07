GTWC Asia: Álvaro Parente sem sorte | AutoSport

Álvaro Parente disputou este fim-de-semana em Motegi a quarta ronda do GT World Challenge Asia, tendo uma vez mais mostrado ritmo competitivo, com o Porsche da HubAuto Racing cada vez mais performante.

Depois de ter estado em Suzuka, o português permaneceu no Japão para mais uma ronda da competição asiática da SRO, esperando confirmar o bom andamento evidenciado anteriormente. Uma vez mais, Álvaro Parente mostrou-se muito competitivo em qualificação, assegurando o quinto posto a apenas meio segundo do tempo da pole-position. “Foi uma boa volta, mas apanhei um piloto em ritmo lento e perdi algum tempo. Julgo que seria possível o terceiro lugar, mas ainda assim foi um bom resultado”, avançou o piloto do Porto.

Para a primeira corrida do fim-de-semana, realizada no sábado, Morris Chen arrancou da vigésima primeira posição, resultado que alcançou na qualificação realizada por ele, e com um turno sólido, entregou o Porsche 911 GT3 R da HubAuto Racing ao português na décima nona posição.

Álvaro Parente realizou um ‘stint’ ao ataque, efetuando inúmeras ultrapassagens e apresentando um ritmo ao nível dos carros que lutaram pelo pódio, o que o levou a terminar no décimo segundo posto encostado ao décimo primeiro classificado.

A segunda corrida, realizada no domingo, era aguardada com grande expectativa pelo piloto do Porto e pela HubAuto Racing, uma vez que arrancava do quinto posto da grelha de partida. No entanto, durante a primeira volta, o Porsche sofreu um toque numa esquerda, obrigando Álvaro Parente a passar por uma escapatória, acabando por se ver envolvido num incidente na curva seguinte.

Com demasiados danos na sua máquina para poder prosseguir, o português foi obrigado a abandonar. “Aquele toque que me deram na traseira foi o suficiente para desequilibrar o carro e perdi muita velocidade, depois, com carros de ambos os lados, o incidente da curva seguinte foi inevitável, uma vez que não tinha para onde ir”, afirmou Álvaro Parente.

Como aspeto positivo, o português sublinha a competitividade de toda a equipa. “Foi o segundo fim-de-semana em que mostrámos muita rapidez, o que demonstra que o trabalho que temos vindo a desenvolver está a dar frutos. O Morris continua a melhorar, também, e mostra-se empenhado em continuar a trabalhar. Penso que será uma questão de tempo até conseguirmos um bom resultado”, concluiu Álvaro Parente.

A próxima etapa do GT World Challenge Asia disputa-se em Okayama, Japão, entre os dias 18 e 20 de Agosto.

Foto: Chi Wai