GTWC Asia, Álvaro Parente: “Fim-de-semana difícil” | AutoSport

Fuji não sorriu a Álvaro Parente, piloto português que compete no GT World Challenge Asia. O piloto português estreava-se na pista japonesa, mas tinha boas perspetivas para o fim-de-semana, apesar dos muitos pilotos e equipas nipónicas serem especialistas do traçado.



Na primeira qualificação, Morris Chen, o piloto com quem Álvaro Parente divide o Porsche 911 GT3 R da Hubauto Racing, realizou o vigésimo sétimo tempo, ao passo que o portuense, numa sessão em que os vinte dois primeiros ficaram no mesmo segundo, assegurou décimo sétimo crono entre trinta e seis carros.



O português tinha em mente recuperar ao longo das duas corridas do fim-de-semana. Contudo, na primeira, o seu colega de equipa fez um pião durante o seu turno, o que o fez perder muito tempo. Álvaro Parente quando entrou no Porsche, imprimiu um andamento forte, no mesmo ritmo dos pilotos da frente, vendo a bandeira de xadrez no vigésimo posto.



Na segunda corrida do programa, era o português a realizar o primeiro ‘stint’, imprimindo um andamento forte e incisivo com o intuito de ganhar posições. Porém, quando subia mais um lugar, um adversário deu-lhe um toque ligeiro na traseira, abrindo o fecho de aperto do capot-traseiro, o que o obrigou a rumar às boxes.



A possibilidade de um bom resultado esfumava-se logo nos primeiros momentos de prova. “Foi um fim-de-semana difícil, com diversas contrariedades que não nos permitiram dar o nosso melhor! Na segunda prova, um toque que pareceu completamente inofensivo acabou por ter grandes consequências para nós. Não era o nosso dia”, afirmou Álvaro Parente.



O português espera que o cenário melhore nas próximas corridas, apontando ainda que é preciso trabalhar para poder alcançar os resultados que deseja. “Espero que em Suzuka não tenhamos todas as contrariedades que sofremos este fim-de-semana. Só isso já nos permitiria colocar numa situação muito mais positiva. Mas temos de também de encontrar algumas soluções para o nosso carro. No geral o equilíbrio está bom, mas falta-nos aderência e, se em corrida não nos prejudica tanto, em qualificação perdemos muito para os outros, o que nos deixa no meio do pelotão e condiciona os resultados. Vamos ter de trabalhar para encontrar uma forma de colocar o carro ainda mais competitivo”, concluiu Álvaro Parente.



A próxima ronda do GT World Challenge Asia realiza-se no circuito de Suzuka nos dias 14 a 16 de Julho.

Fotos: Chi Wai