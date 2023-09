GTWC Ásia, Álvaro Parente: “Estamos já num bom nível competitivo” | AutoSport

Álvaro Parente tem vindo a participar este ano na GTWC Ásia, trabalhando na evolução do Porsche 992 GT3 R da HubAuto Racing. O afinco de Álvaro Parente, com o seu colega de equipa, Morris Chen, e a formação de Taiwan, tem vindo a dar resultados, com a competitividade da máquina alemã a aumentar nas últimas provas.



Para o fim-de-semana de Sepang, o piloto do Porto espera continuar a deriva progressiva que iniciou há já algumas corridas e concretizar o potencial evidenciado em bons resultados. “Evoluímos bem as afinações do Porsche e agora estamos já num bom nível competitivo, mas penso que temos ainda alguma margem para progredir. O Morris está cada vez mais adaptado também, portanto, penso que podemos pensar em terminar a temporada com um bom resultado. A oposição é forte e sabemos que temos de dar o nosso melhor, mas estamos determinados”, afirmou Álvaro Parente.



O circuito malaio não é desconhecido do português, tendo participado nas 12 Horas de Sepang de 2016, que então fazia parte do Intercontinental GT Challenge, assegurando o segundo tempo na qualificação.



O traçado situado nos arredores de Kuala Lumpur, a capital da Malásia, agrada a Álvaro Parente, mas as condições climatéricas poderão trazer dificuldades para todos os concorrentes. “Gosto deste circuito e já lá obtive bons resultados, é um prazer regressar! Como é habitual em Sepang, a chuva é sempre um factor e isso pode baralhar tudo. Vamos trabalhar para termos uma boa afinação no carro e podermos estar preparados para a eventual alteração das condições da pista. Penso que, se estivermos bem e aproveitarmos as oportunidades, vamos conseguir bons resultados”, concluiu o português.



O programa oficial da etapa de Sepang do GT World Challenge tem o seu início na sexta-feira, com as sessões de treinos-livres. No sábado, realiza-se a primeira qualificação às 2h15 de sábado, Hora de Portugal Continental, e a segunda à 2h37. A primeira corrida do evento será realizada às 7h45 do mesmo dia, ao passo que a segunda terá luz verde às 3h15 de domingo. Todas as sessões podem ser seguidas em direto através do website da competição.