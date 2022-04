GTWC, 3H Imola: Vanthoor, Weerts e Van der Linde vencem a primeira corrida do ano | AutoSport

A tripulação do Audi R8 LMS GT3 EVO2 #32 (Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde e Charles Weerts) da equipa WRT venceram a primeira prova do GT World Challenge Europe, as 3 Horas de Imola, prova a contar para a Endurance Cup. A tripulação do carro da WRT, que tinha já conquistado a pole position, perdeu a liderança da corrida quando Weerts estava aos comandos, mas na primeira paragem na box conseguiram recuperar o primeiro posto, não o largando até ao final da prova.

Jules Gounon, Daniel Juncadella e Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3), pilotos da Mercedes-AMG AKKODIS ASP, terminaram no segundo lugar com 6,2 segundos de atraso para os vencedores, enquanto Maro Engel, Steijn Schothorst e Luca Stolz (Mercedes-AMG GT3) completaram o pódio.

Os portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos, com a ajuda de Alexander West, aos comandos do McLaren 720S GT3 da Garage 59, terminaram a primeira prova do ano no terceiro posto entre os pilotos da classe Pro-Am, 34º lugar da geral.

Charles Weerts foi o piloto mais forte na largada e manteve Christopher Mies (Audi R8 LMS GT3 EVO2) da Sainteloc Junior Team Audi no segundo posto nas primeiras voltas, que incluiu um período de Full Course Yellow (FCY), resultado do acidente entre o McLaren #112 da JP Motorsport (Patryk Krupinski, Maciej Blazek, Christopher Brück) e o Ferrari #83 da equipa Iron Dames (Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting).

A liderança de Weerts durou cerca de 15 minutos, até que o piloto da WRT cometeu um erro na curva Villeneuve e saiu momentaneamente de pista, o suficiente para Mies “roubar” o primeiro posto, mas sem conseguir aumentar muito a vantagem para o seu adversário, já que um segundo FCY não o permitiu. O piloto da Sainteloc Junior Team Audi liderou na frente de Weerts, Raffaele Marciello (Mercedes-AMG GT3) e Nicki Thiim (Aston Martin Vantage AMR GT3) da Beechdean AMR até ao final da primeira hora de corrida.

A WRT e a Beechdean chamaram Weerts e Thiim para as boxes uma volta antes de Mies e Marciello, dando-lhes vantagem na volta de saída. Um “undercut” que surtiu efeito e devolveu a liderança à WRT, já com Kelvin van der Linde ao volante do carro. Marco Sorensen, que substituiu Nicki Thiim, também ultrapassou Daniel Juncadella – que entrou para o lugar de Marciello – e subiu ao terceiro posto da classificação.

Van der Linde passou a ter uma vantagem de 10 segundos para o seu mais direto adversário, enquanto Lucas Legeret, que ocupava o lugar no Audi da Sainteloc Junior Team Audi, se defendia dos ataques de Sorensen. A vantagem foi anulada após outro FCY, pouco depois de Sorensen ter passado a ocupar a vice-liderança. Este período com o Safety Car em pista foi bastante prolongado , já que quando o SC se preparava para sair de pista, o Bentley Continental GT3 da CMR, com Matthieu de Robiano ao volante, bateu forte na traseira do Lamborghini Huracan GT3 Evo da Leipert Motorsport, na altura pilotado por Jordan Witt, o que levou a um trabalho longo dos comissários de pista para limpar todos os detritos da reta antes da “Variante Alta”. Ambos os pilotos saíram bem da colisão, mas o Bentley ficou bastante danificado.

Nas primeiras paragens após a saída do Safety Car, o Aston Martin da Beechdean AMR perdeu muitas posições, com a equipa a optar em parar uma volta depois da maioria dos carros da frente. Maxime Martin, que ficou com o último turno de condução, estava fora dos 20 primeiros quando saiu do pitlane.

Dries Vanthoor, que passou a pilotar o Audi da WRT, teve de usar de todos as suas capacidades para defender a liderança dos ataques de Jules Gounon no Mercedes da Mercedes-AMG AKKODIS ASP e com um bom turno de condução, deu a vitória à sua equipa.

A WRT também saiu vencedora entre os carros da classe Silver Cup, com o Audi R8 LMS GT3 EVO2 #30 (Thomas Neubauer, Benjamin Goethe, Jean-Baptiste Simmenauer). A Herberth Motorsport (Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer) fez história no GTWC Europe ao tornar-se a primeira equipa a vencer na nova categoria Golden Cup com o Porsche 911 GT3-R #911 e nos Pro-Am, a vitória foi conquistada pela equipa da SPS Automotive Performance (Dominik Baumann, Valentin Pierburg, Ian Loggie).

RESULTADOS COMPLETOS – AQUI.