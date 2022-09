GTWC: 24h de Spa com nova data | AutoSport

A SRO reorganizou os seus calendários europeus para a temporada 2023, na sequência da decisão de organizar o Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1 no próximo ano em Spa-Francorchamps a 29-30 de Julho, a data mais frequentemente utilizada pelas 24 Horas de Spa desde 1953.

As alterações dizem principalmente respeito ao GTWC Europe e ao seu evento principal, as 24 Horas de Spa, que estava originalmente programado para o mesmo fim-de-semana de julho. Com a mudança da corrida para uma nova data para a sua 75ª edição, foram necessárias mais alterações aos calendários anunciados. Assim, as 24h de Spa foram antecipadas em um mês, decorrendo no final do mês de junho. Eis o novo calendário do GTWC Europe: