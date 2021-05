GTWC, 1000 km Paul Ricard: Porsche da GPX Racing em tarde de azar para os portugueses | AutoSport

Matt Campbell, Earl Bamber e Mathieu Jaminet ganharam os 100 km Paul Ricard 1000km para a GPX Racing. O Lamborghini da Orange 1 FFF Racing Team Lamborghini Huracan GT3 Evo controlou a maior parte da corrida mas na última hora tudo mudou. Para os portugueses Henrique Chaves e Miguel Ramos foi uma tarde para esquecer.

Depois de cinco horas na frente da corrida o “Lambo” #63 (Bortolotti/Mapelli/Caldarelli) foi alcançado pelo Porsche #22 que a 40 minutos do fim da prova passou para a frente da corrida depois de já a meio da corrida o Porsche #22 já ter pressionado o então líder. Na segunda tentativa, perto do fim, a manobra foi concluída e permitiu à GPX vencer novamente no GTWC, depois de já ter vencido nas 24h de Spa. O #63 teve de se contentar com a terceira posição atrás do Audi #32 da WRT (Vanthoor/van der Linde/Weerts). O Ferrari #71 (Fuoco/Ilott/Rigon) da Iron Lynx cruzou a linha de meta em segundo mas uma penalização por infração das regras nas boxes atirou o Ferrari para o quinto lugar.

O #63 liderou cinco horas de prova e chegou até a ter 13 segundos de vantagem, mas os pilotos do Porsche estiveram sempre muito rápidos e foram-se aproximando do líder. O #63 perdeu o primeiro lugar depois da segunda tentativa e nos últimos minutos não conseguiu aguentar o ataque do #71 e do #32 (quer largou da 15ª posição, fazendo uma grande recuperação)

AKKA-ASP ganhou a classe Silver Cup com o seu Mercedes-AMG GT3 Evo nº 87 conduzido por Simon Gachet, Thomas Drouet e Konstantin Tereschenko.

Nos Pro-Am a vitória foi ao trio Sky-Tempesta Racing Ferrari de Eddie Cheever, Chris Froggatt e Jonathan Hui após uma penalização para o FFF Lamborghini que cruzou a linha de meta em primeiro, mas foi penalizado por um toque em corrida.

Para os portugueses foi uma tarde para esquecer. Leo Machitski que começou a prova não evitou um toque a meio do seu stint que danificou sobremaneira o Lamborghini #77 da Barwell que perdeu muitas voltas. Os danos eram muito extensos e obrigaram à desistência, quando um pódio estava ao alcance da equipa.

The first major incident of the race and it's a costly one for Barwell and WRT, with the #77 Lambo and #31 Audi suffering damage.



