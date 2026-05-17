GTC / TC, Portimão: Daniel Teixeira completa fim de semana perfeito

A segunda corrida dos Supercars GTC-TC no Autódromo Internacional do Algarve voltou a ter Daniel Teixeira como protagonista, numa prova marcada por múltiplos incidentes que animaram o pelotão do início ao fim.

No arranque, Teixeira (Hyundai Elantra N TCR) manteve-se na frente, com Gabriel Caçoilo (Ligier JS2R) a perder o segundo lugar para Marcus Fothergill (Porsche 911 Cup). Rui Miritta (Porsche 911 Cup) conseguiu subir quatro posições e era quarto no final da primeira volta, com Aubrey Hall (Ginetta G55) em quinto e Gemma Moore (Ginetta G55) a cair para a sexta posição. Pompeu Simões (Porsche 718 Cayman GT4 CS) ia perdendo terreno.

No final da segunda volta, Teixeira já tinha mais de seis segundos de vantagem sobre o pelotão. Atrás de si, as lutas eram intensas, com Caçoilo a recuperar o segundo lugar a Fothergill e Miritta sempre na luta. A corrida complicou-se para Simões, que caiu na classificação com um furo que o obrigou a entrar nas boxes, sofrendo ainda uma saída de pista que lhe custou caro.

Na primeira oportunidade, Teixeira entrou nas boxes para a sua paragem obrigatória, entregando a liderança a Caçoilo, com Fothergill em terceiro, Miritta em quarto e Hall a completar o top 5. Caçoilo esticou o seu stint até ao limite, tal como Miritta e Fothergill, enquanto Teixeira começava a subir na tabela à medida que as paragens iam sendo realizadas.

No final da janela de trocas de pilotos, Teixeira manteve a liderança, seguido de Máximo Varela (Ligier JS2R), colega de Caçoilo, Miritta, António Almeida (Ginetta G55), Dave Benett (colega de Fotherghill – Porsche 911 Cup) e Diogo Castro (colega de Moore – Ginetta G55).

A dez minutos do fim, o Safety Car foi chamado à pista após o Porsche de Adam Fawsitt (Porsche 911 Cup) surgir danificado em pista, anulando a vantagem de Teixeira. Miritta ficou por perto para tentar atacar a liderança, com Varela em terceiro, seguidos das Ginettas de Almeida e Castro. Perto do que se esperava ser o final do Safety Car, o McLaren 570S GT4 de Ivo Prada (McLaren 570S GT4) ficou também imobilizado em pista e, com menos de dois minutos para o fim da corrida, a ordem parecia estar definitivamente estabelecida.

Daniel Teixeira fez a dobradinha e venceu a segunda corrida do fim de semana, confirmando a superioridade na classe TC+ e à geral. Rui Miritta venceu nos CUP, seguido de Marcus Fothergill / Dave Benett e Ramiro Garcia-Pumarino a completar o pódio da classe. Nos GTX, triunfo para Gabriel Caçoilo / Máximo Varela, seguidos de António Almeida / Aubrey Hall e Diogo Castro / Gemma Moore a completar o pódio da classe. Nos GTX Am, nova vitória para Breno Arruda / Tiago Loureiro (McLaren 570S GT4), seguidos de Santiago Vallejo / Marcos de Jorge (Ligier JS2R) e Nicole Drought / Lucas Fothergill (Porsche 718 Cayman GT4 CS) a completar o pódio. Francisca Roby Queiroz completou mais uma corrida sozinha na BMW M2 Cup.