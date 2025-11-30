GTC, Estoril: Daniel Teixeira imperial nas duas corridas

Daniel Teixeira encerrou a época dos Turismos / GTC do Supercars Endurance em grande estilo, ao conquistar as duas vitórias em disputa no Autódromo do Estoril. Apesar do resultado pleno, o piloto da JT59 Racing Team teve de se aplicar a fundo para alcançar o degrau mais alto do pódio, numa ronda final marcada por duelos intensos, várias mudanças de líder e decisões de campeonato até aos instantes finais.

Teixeira vence corrida com diversos líderes

A corrida de GTC e Turismos do Supercars Endurance no Autódromo do Estoril entregou todos os ingredientes que se esperavam de uma etapa decisiva, com luta intensa desde a largada até à bandeira de xadrez.

Daniel Teixeira, aos comandos do Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team, conquistou a vitória à geral depois de uma prova de grande maturidade. O piloto português arrancou da pole-position, mas optou por uma abordagem defensiva nas primeiras voltas, consciente das dificuldades em aquecer os pneus numa pista fria. Essa cautela permitiu que perdesse momentaneamente o comando, mas, quando encontrou ritmo, Teixeira aumentou significativamente o andamento, recuperou posições e reassumiu a liderança, garantindo uma vitória à geral e nos Turismos com autoridade.

Na segunda posição da classificação absoluta terminou Rui Miritta, em Porsche 911 Cup da Monteiros Competições. O piloto português foi obrigado a uma corrida exigente para assegurar esse resultado, mas acabou por cumprir plenamente os seus objetivos, vencendo a categoria GTC e a divisão Cup, reforçando o seu estatuto de referência do campeonato.

O terceiro posto da geral foi conquistado por Duarte Camelo e Pompeu Simões aos comandos do Porsche Cayman CS da Speedy Motorsport. O jovem protagonizou uma largada exemplar, assumindo a liderança da corrida durante várias voltas. Apesar de terminarem fora do comando absoluto, a dupla assegurou a vitória na divisão GTX, resultado que lhes permitiu confirmar os títulos de GTX tanto no Iberian Supercars como no Campeonato de Portugal de Velocidade.

Ainda na luta pelo comando da GTX estiveram Chloé Grant e Henrique Moura Oliveira, no BMW M4 GT4 (F82) da Monteiros Competições, que chegaram a pressionar o Porsche da Speedy Motorsport. Contudo, uma penalização motivada pelo não cumprimento do tempo mínimo na troca de pilotos retirou-lhes a possibilidade de discutir mais directamente a vitória da divisão, consolidando a vantagem do conjunto liderado por Camelo e Simões.

Completaram o lote dos cinco primeiros da geral Ángel Santos e Gabriel Caçoilo, em Ligier JS2R da Chefo Sport Petrogold, e Luca Staccini Gracie Mitchell, em Ginetta G55 da Tockwith Motorsports, ambos integrados na divisão GTX, confirmando a enorme competitividade desta divisão ao longo de toda a corrida.

Na divisão TC, onde militam os jovens pilotos da FPAK Junior Team, em Ginetta G40 operados pela Monteiros Competições, a corrida voltou a ser marcada pela progressão constante e pela consistência. Frederico Formiga e Frederico Castro, em SEAT Leon Supercopa MK2 da Art of Speed, destacaram-se como os mais rápidos em pista na divisão, enquanto João Faria e Tomás Martins garantiram resultados sólidos, evidenciando o crescimento competitivo do projeto e a sua importância no desenvolvimento de novos talentos nacionais.

Teixeira vira duelo com Miritta a seu favor

A segunda corrida das categorias GTC e Turismos do Supercars Endurance foi um retrato fiel da intensidade e do equilíbrio que marcaram a temporada, encerrando de forma decisiva as lutas pelos títulos do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade.

Daniel Teixeira arrancou da pole-position, mas arrancou da melhor forma aos comandos do Hyundai Elantra N TCR da JT59 Racing Team, permitindo que Rui Miritta, no Porsche 911 Cup da Monteiros Competições, tomasse o comando.

Os dois pilotos protagonizaram um duelo intenso durante grande parte da corrida, com o piloto do Hyundai a aumentar gradualmente o ritmo até conseguir recuperar a liderança. Teixeira acabaria por se impor à geral, selando uma vitória que lhe permitiu garantir, de forma definitiva, os títulos de Turismos do Iberian Supercars e do Campeonato de Portugal de Velocidade, coroando uma campanha marcada por recuperações fortes e grande consistência.

Atrás do vencedor, Rui Miritta concluiu a prova na segunda posição absoluta, assegurando mais um triunfo na categoria GTC e na divisão Cup, confirmando o domínio que exibiu ao longo do ano nestas classes.

Um dos focos principais da corrida esteve na disputa pela vitória da divisão GTX, com um intenso braço-de-ferro entre o BMW M4 GT4 (F82) de Henrique Moura Oliveira e Chloe Grant, defendendo as cores da Monteiros Competições, e o Ligier JS2 R de Ángel Santos e Gabriel Caçoilo, inscrito pela Chefo Sport Petrogold.

Na divisão TC, onde militam os jovens pilotos da FPAK Junior Team, em Ginetta G40 operados pela Monteiros Competições, a corrida voltou a ser marcada pela progressão constante e pela consistência. João Faria e Martim Romão conseguiram sobreviver, vencendo, ao passo que Tomás Martins e Rodrigo Vilaça abandonaram, ao passo que Diogo Castro e Tomás Gomes não alinharam devido a problemas de caixa de velocidades insolúveis no seu Ginetta.