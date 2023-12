GT4 Winter Series: Competição inicia-se nos primeiros dias de 2024 | AutoSport

Se a GT Winter Series, que vai entrar na sua quarta época, é já um nome reconhecido no panorama das corridas do sul da Europa, na próxima temporada vão fazer-se acompanhar pela GT4 Winter Series. Ambas as competições são promovidas pela Gedlich Racing, com a gestão desportiva a cargo da Race Ready, e partilham o mesmo calendário de seis provas, entre janeiro e março de 2024, em circuitos de topo em Portugal e Espanha.

A GT4 Winter Series é uma competição oficialmente licenciada pela SRO que assenta nas regras internacionais da categoria GT4 e usa o seu logótipo oficial. Com pneus Pirelli e um “Balance of Performance” (BoP) oficial, a GT4 Winter Series está preparada para satisfazer as exigências profissionais dos pilotos que ambicionam competir na classe GT4, assim como servirá de rampa de lançamento de equipas na categoria.

Todos os seis eventos do calendário são compostos por duas sessões de qualificações, duas corridas de 30 minutos cada e uma de “endurance” de 60 minutos. A organização também garante a possibilidade da realização de dois dias de testes antes do evento, com um tempo de pista de cerca de 280 minutos.

Cada carro pode ser conduzido por um ou dois pilotos, sendo que pilotos categorizados pela FIA como “Gold”, “Silver” e “Bronze” estão autorizados a participar. Para além das categorias PRO, PRO/AM e AM, para os carros homologados como GT4, existirá também uma classe separada para os Porsche Cayman GT4 CS.

O uso de pneus Pirelli é obrigatório e a quantidade de pneus novos é limitada para manter os orçamentos em linha com o espírito da competição.

Também novidade para 2024 será a introdução da Prototype Winter Series (PTWS), competição que tem um acordo com o Automobile Club de l’Ouest (ACO) para acolher os protótipos da categoria LMP3. Esta competição terá quatro provas – Estoril, Portimão, Aragón e Barcelona – no próximo ano e destina-se a equipas e pilotos que desejam preparar as temporadas do European Le Mans Series (ELMS) ou da Le Mans Cup.

Todas as corridas decorrem no programa de eventos da GT Winter Series, que, no futuro, será apenas para carros FIA GT3 ou oriundos dos vários troféus monomarcas (Cup e Challenge).

CALENDÁRIO

13/14 janeiro – Estoril 🇵🇹

20/21 janeiro – Portimão 🇵🇹

10/11 fevereiro – Jerez 🇪🇸

17/18 fevereiro – Valência 🇪🇸

02/3 março – Aragón 🇪🇸

09/10 março – Barcelona 🇪🇸