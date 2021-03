GT4: Toyota GR Supra GT4 parte à conquista do mundo

Após um ano de experiência, o Toyota Supra GR GT4 será agora lançado para os diferentes campeonatos em todo o mundo. Em 2020, a máquina fez o seu “estágio” participando em 85 corridas, alcançando 26 pódios e 12 vitórias à classe. Este ano, devemos ver o Toyota em mais de 10 campeonatos.

“Após um bom arranque com cinco carros na Europa em 2020, o GR Supra GT4 tornar-se-á um actor global nas corridas de GT4 este ano”, disse Rob Leupen, Director Executivo da Toyota Gazoo Racing Europe. “Temos o prazer de receber novas equipas na família Toyota Gazoo Racing e de ver o GR Supra GT4 a correr em circuitos icónicos em três continentes. Agradecemos sinceramente a todos os nossos clientes pela sua confiança. Para além disso, temos o prazer de oferecer mais uma vez aos nossos clientes europeus que conduzem o GR Supra GT4 e GT86 a oportunidade de competir por prémios no Troféu Toyota Gazoo Racing. Este é um sinal do nosso compromisso com o desporto automóvel, com os nossos clientes e com as equipas que confiam nos nossos produtos. »

O GR Supra GT4 é baseado no GR Supra – o primeiro modelo global da TOYOTA GAZOO Racing, com um motor de seis cilindros em linha de três litros, turbo, afinado para debitar 430 cv com uma transmissão semiautomática desportiva de 7 velocidades.