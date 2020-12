GT4 South European Series: Vitorias repartidas

O arranque da segunda temporada das GT4 South European Series deu-se este fim-de-semana em Jerez de La Frontera, com três corridas bastante disputadas e com a companhia do Campeonato de Turismos Andaluz.

A dupla Pattrick/Monti num impactante Mercedes AMG da Bullitt conquistaram a Pole Position com o segundo carro da equipa espanhola, com Ian Loggie ao volante, a ser o segundo da grelha. Alvaro Huertas, da Plemar, fez o melhor crono de Ginetta G50 na categoria GTC, com Jemma Moore/ Aubrey Hall da Tockwith, também em Ginetta G50 no segundo posto e o Porsche Cayman de Andrius Zemantis, a representar a Pro Rallye a menos de um segundo.

Corrida 1:

A primeira corrida da competição apoiada pela Ventilações Moura foi disputada pela manhã. Esta primeira corrida tem de ser feita por um Piloto Bronze, com o Mercedes AMG de Pattrick a sair na frente. Com uma boa partida, o piloto Espano-britânico fez um erro à segunda volta sendo ultrapassado pela restante concorrência. Quem aproveitou foi o outro Mercedes AMG da Bullitt, com o piloto Ian Loggie, acabado de se sagrar campeão de British GT3, para passar para a liderança e vencer tranquilamente, arrecadando os primeiros pontos da mini taça.

Mais atrás, Jemma Moore, também em Ginetta G50 subiu na classificação para segundo apesar do seu carro da categoria GTC. O estreante piloto Andrius Zemantis, em Porsche Cayman 981 fez uma primeira corrida mais cautelosa e terminou em 3º e assim conseguiu o seu primeiro podium do GT4 South.

Corrida 2:

Depois do desaire da primeira corrida, era a vez da prova dos Pro. Romain Monti queria impor o seu Mercedes AMG da Bullitt Racing. Se bem o pensou, melhor o fez, já que logo na largada ganhou uma distância significativa para Ian Loggie, em carro idêntico que, entretanto, teve que se preocupar com um KTM X-BOW para não perder uma posição em pista. O líder Romain Monti manteve uma boa toada no seu Mercedes AMG até final e venceu a segunda corrida do fim-de-semana,

Huertas, em Ginetta G55 seguia mais atrás e, curiosamente, também vinha com um KTM X-BOW colado, mas com quem tinha efetivamente que se preocupar era com Andrius Zemaitis, o estreante que nesta segunda corrida ganhava ritmo com o seu Porsche Cayman 981, vinha a liderar a categoria AM e parecia querer ameaçar a posição de Huertas. Huertas defendeu e as posições não sofreram alterações até final. O britânico Aubrey Hall, de Ginetta G50 da equipa Tockwith, venceu a categoria GTC.

Corrida 3

A última corrida do fim-de-semana foi a mais longa desta deslocação a Jerez, já que ao contrário das duas primeiras que apenas duraram 20 minutos, esta é a chamada de endurance e teve a duração de 40 minutos.

A partida não trouxe grandes surpresas com os dois Mercedes AMG da Bullitt Racing a saírem na frente, com Ian Loggie a liderar e Romain Monti em segundo. Era uma corrida de Endurance mas viram-se algumas das melhores disputas do fim-de-semana com os Mercedes a lutarem pela vitória! Aubrey Hall/Jemma Moore em Ginetta G50 eram os terceiros e lideravam a categoria.

Com a visita obrigatória às boxes, Romain Monti trocou com Stephen Pattrick que passou a liderar, já que Ian Loggie demora mais tempo com o seu Mercedes AMG a fazer este serviço. Pattrick passou a ter uma vantagem de pouco mais de dois segundos sobre Loggie, enquanto mais atrás, Zemantis continuava a lutar para se chegar ao Ginetta de Hall, ainda que sem sucesso.

A vantagem de Pattrick não durou muito, já que Ian Loggie conseguiu chegar à sua traseira e passar para a liderança. O dia não foi de feição para o carro #33 da Bullitt Racing com um novo erro a permitir que os Ingleses Jemma Moore/Aubrey Hall subissem à segunda posição em mais um fantástico resultado para a Tockwith Motorsport. Já Zemaitis chegou a ser terceiro classificado, mas numa prova de resiliência, tem agora o Mercedes AMG da Bullitt colado à traseira do seu Porsche Cayman 981 para uns momentos finais de corrida empolgantes. Exactamente à saída da última curva Pattrick começa a ultrapassagem ao Porsche da Pro-Rally para uma chegada em foto-finish a favor do Piloto do Mercedes.

As GT4 South European regressam a 23 e 24 de Janeiro de 2021, no Circuito de Portimão, para a segunda e ultima ronda da competição neste difícil ano de 2020.